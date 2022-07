Politicamente inaugura la sede in centro a Busto Arsizio: “Da qui nasceranno le idee dei giovani”

Ha aperto i battenti ufficialmente ieri sera la nuova sede dell’associazione Politicamente, fondata dall’assessore alla Sicurezza e Mobilità del Comune di Busto Arsizio, Salvatore Loschiavo.

Al taglio del nastro nella corte di via Roma 14 c’era gran parte della giunta e del gruppo di maggioranza in consiglio comunale. Questa realtà è nata dall’esperienza da professore di diritto all’Ite Tosi di Loschiavo alla quale ha poi aderito anche Chiara Colombo, altra docente ma di storia dell’arte e consigliera della lista Antonelli, e ha fatto da trampolino di lancio per entrambi alle ultime elezioni amministrative.

L’intento dell’associazione era quello di avvicinare i giovani alla politica toccando temi di interesse delle giovani generazioni. Da un primo nucleo di una ventina di giovani «oggi – dice l’assessore – non so più quanti sono quelli che hanno aderito». Alcuni di loro erano presenti alla presentazione.

La sede fisica si pone come restituzione ai ragazzi del loro impegno di questi anni e vuole essere un’incubatore di idee che poi potranno trovare spazio in consiglio comunale.