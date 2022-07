“Portate al Campo dei Fiori anche i bambini che non vogliono camminare”

Bambini che si lamentano, che non appena imboccano un sentiero di montagna iniziano a domandare «quando siamo arrivati?». Spesso la causa del loro piagnucolare va ricercata nei genitori, che non hanno fiducia nelle potenzialità dei figli e che non riescono a farli appassionare alle camminate. Per dimostrare che non esistono bambini pigri, ma solo genitori poco entusiasti, e che i giovani hanno bisogno di natura, Outdoorformo Asd, associazione sportiva affiliata a Uisp Varese e specializzata in “trekking in montagna legati ad attività riflessiva2, sfida le famiglie, anche quelle che non spegnerebbero mai Netflix per andar per boschi, a partecipare il prossimo 21 luglio a una camminata di 350 metri di dislivello al Campo dei Fiori.

Servono scarpe da trekking, pranzo al sacco, borraccia ed abbigliamento anti pioggia (iscrizioni entro il 17 luglio. Costo: 10 euro gli adulti, 6 i bambini, gratis per i soci di Outdoorformo). «Si parlerà di percorsi, di filosofia del cammino, di ambiente, ma soprattutto ci divertiremo perché la cosa più importante sarà godere della natura che ci circonda» spiega Roberto Pezzin, tecnico di escursionismo e vice presidente dei Outdoorformo.

Tra un passo e l’altro, infatti, si affronteranno tutti quei temi importanti per chi si vuole avvicinare alla montagna, come le andature, le tecniche di allenamento, la preparazione dello zaino, l’abbigliamento, la sicurezza e via dicendo. Si parlerà anche di come far appassionare i bambini dell’arte del camminare e lo si farà “sul campo”, con esempi concreti. Outdoorformo chiede alle famiglie di portare i propri figli, anche gli adolescenti più pantofolai e playstation-dipendenti: ci penseranno le guide a motivarli.

Il raggiungimento della meta con il sorriso è garantito. «I giovani hanno sempre maggior bisogno di stare in mezzo alla natura – spiega Pezzin – La nostra associazione, ad esempio, è stata chiamata anche da “La fattoria da Luca” a Cantù, per organizzare alcune attività all’interno di un campo estivo per ragazzi. Lì abbiamo costruito una carrucola, una capanna e abbiamo tenuto un incontro su come sopravvivere in un bosco. Attività che sono state accolte con molto entusiasmo». (foto in alto)

Un’altra avventura che piace a tutti è “dormire sospesi”, trekking esperienziali in cui si dorme sospesi tra gli alberi su alcune amache. Cosa che consente di guardare da un punto di vista sicuro e privilegiato gli animali crepuscolari e notturni, come cinghiali, caprioli e anche lupi che sono stati avvistati proprio in Piemonte, nelle zone del trekking (sono in programma diverse uscite in Piemonte tra il 16 luglio e il 15 settembre). Tra il 27 e il 28 agosto, poi, c’è il trekking “Rimella – lago Capezzone” con pernottamento in tenda in prossimità del lago. Per iscriversi a tutti questi itinerari, chiamare Mattia al numero: 331.330.3372.