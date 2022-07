A Porto Ceresio una cena in bianco e tante attività per grandi e bambini

Un candido manto bianco coprirà Porto Ceresio sabato 23 luglio. No, non stiamo parlando di meteo impazzito, nessuna nevicata fuori stagione in arrivo, ma semplicemente la prima edizione della “Cena in bianco”, che l’Associazione Porto Aperta sta organizzando sulle rive del nostro bel Lago di Lugano.

La più grande delle spiagge del borgo ceresino, solitamente piena di gente che viene a cercare un po’ di sole e di relax durante le nostre estati, ospiterà infatti nella serata di sabato 23 luglio la “Cena in bianco”.

Di che cosa si tratta, per chi già non la conoscesse?

E’ un modo particolare di stare insieme, parlare, divertirsi, condividere, mangiando in tutta tranquillità sotto le stelle godendosi la piacevole brezza estiva a pochi metri dal lago. L’associazione Porto Aperta metterà a disposizione tavoli e panchine, che chi deciderà di iscriversi all’iniziativa provvederà a preparare e organizzare per cenare poi tutti insieme, portando da casa tutto il necessario. Il tutto, però, all’insegna dell’eleganza, del decoro, della bellezza e… del “bianco”.

Poche semplici regole, da seguire rigorosamente: si potrà partecipare solo vestiti, con gusto ed eleganza, completamente di bianco; ognuno porterà da casa la tovaglia (rigorosamente in tessuto completamente bianco), i piatti (in ceramica e bianchi), i bicchieri (di vetro), le posate in metallo, eventuali caraffe per l’acqua o altre bibite (sono “banditi” bottiglie e contenitori in plastica), nonché tutto ciò che potrà abbellire e ornare il proprio tavolo (candele, lampade, centrotavola… tutto ovviamente rigorosamente bianco…).

La cena sarà quindi plastic free ma saranno concessi piatti e bicchieri di carta. Ognuno si organizzerà portando poi da casa il cibo, che potrà anche decidere di condividere, se ne avrà voglia, con i “vicini” di tavolo. Per quanto riguarda il cibo non ci sono vincoli, né di tipologia, né di… colore.

L’Associazione Porto Aperta metterà a disposizione un piccolo angolo bar, dove eventualmente procurarsi anche qualche bibita e cocktails. Chi desidera, visto che l’iniziativa si svolge su una spiaggia, potrà anche organizzarsi in “modalità pic-nic”, portando da casa un telo da appoggiare direttamente sulla sabbia anziché usufruire dei tavoli. Anche in questo caso, però, il “bianco” e l’eleganza sono di rigore.

La serata si svolgerà all’insegna dell’eleganza, dell’allegria, della convivialità, ma anche dell’attenzione all’aspetto ambientale ed ecologico. Sarà cura di ognuno ripulire il proprio spazio al termine delle cena, in modo da non lasciare nessun segno del proprio passaggio, tornando a casa sicuramente contento per aver trascorso una serata magari un po’ diversa dal solito ma assolutamente piacevole.

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere all’indirizzo e-mail dell’Associazione: portoaperta@gmail.com