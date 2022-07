Posa tubazioni del gas, chiude la provinciale a Venegono Inferiore

Chiuderà per tre settimane la Sp2 “Binago-Busto Arsizio Strà Pidica” nel comune di Venegono Inferiore, dal confine con Venegono Superiore per circa 500 metri, fino alla rotatoria del monumento ai Caduti, quindi il tratto di via Fabio Filzi della progressiva dal Km 4+000 al Km 4+500 circa.

La sospensione della circolazione – si legge nella nota – sarà per tutti i veicoli nell’area indicata, necessaria per consentire i lavori di posa tubazioni del gas metano.

I lavori saranno da lunedì 18 luglio a sabato 6 agosto.