Possibili modifiche alla viabilità in A26 nella domenica delle Frecce tricolori

Attenzione alle modifiche alla viabilità lungo l’A26 nella domenica delle Frecce Tricolori. Autostrade per l’Italia, in occasione dell’evento Aronairshow del Lago Maggiore che si terrà il 10 luglio dispone la chiusura sulla Diramazione 08 Gallarate / Gattico delle uscite della stazione di Castelletto Sopra Ticino dalle ore 10:30 di domenica 10 luglio 2022 fino a fine evento.

Tale chiusura non sarà totale per tutto il periodo sopra indicato ma la Polizia Stradale, in funzione delle necessità, disporrà l’apertura del casello di Castelletto Sopra Ticino in base ai flussi di traffico. Questo per permettere un afflusso graduale di auto, in maniera da indirizzare il traffico all’uscita di Arona e quindi in primis a saturare i parcheggi da Oleggio Castello sino a quelli di Arona Ovest.

In autostrada saranno opportunamente fornite le indicazioni sull’apertura o meno del casello. In alternativa il traffico potrà utilizzare le entrate e le uscite di Arona o di Vergiate/Sesto Calende.