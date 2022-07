Prefetto chiama, assessore alla sicurezza regionale risponde: a Varese un incontro provinciale sulla sicurezza sui treni

Hanno dovuto allestire anche l’adiacente sala convegni in Provincia per accogliere tutti i partecipanti della riunione convocata dal Prefetto Salvatore Pasquariello, che aveva per oggetto l’incremento della sicurezza nelle stazioni ferroviarie, su autobus e sui treni.

Invitati erano i Sindaci e i Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni della Provincia, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle società di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale. Ma oltre ai rappresentanti dei comuni, arrivati in massa, si sono riuniti anche i tanti rappresentanti della polizia locale in Provincia per un argomento che evidentemente è di estremo interesse per le amministrazioni: costringendo ad allestire una seconda sala oltre a quella consigliare, già prevista.

«Nel corso delle 5 riunioni itineranti del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, una delle principali preoccupazioni riferite dai Sindaci in materia di sicurezza è stata proprio quella dei reati commessi a bordo dei treni e degli autobus e nelle stazioni di riferimento o in loro prossimità – ha spiegato il Prefetto Pasquariello – Analoghe preoccupazioni sono state rappresentate dal Direttore dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, evidenziando le sempre più frequenti violenze subite dagli autisti di autobus da parte di alcuni passeggeri, consistenti in aggressioni, attacchi fisici e minacce di ogni genere».

Per questo: :«Ho ritenuto di coinvolgere le Polizie locali per integrare le attività della polizia ferroviaria, con un servizio da potersi svolgere come deterrente di comportamenti illeciti nei pressi delle stazioni ferroviarie, ma anche per garantire efficaci controlli a bordo degli autobus di linea».

Alla riunione hanno partecipato da protagonisti l’Assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato e il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. L’incontro aveva come fine la discussione dello schema di un Protocollo d’intesa, da sottoscrivere sottoscritto tra la Prefettura, le società di trasporto e i Comuni della Provincia interessati.

Nel corso della riunione si è discusso inoltre di altri temi importanti per la sicurezza dei treni: come la videosorveglianza sui mezzi e nelle stazioni; lo stato dell’arte delle videocamere presenti e dei server installati; l’ integrazione della videosorveglianza secondo il protocollo delle Forze dell’Ordine affinché i sistemi siano intellegibili da parte di tutti gli attori della sicurezza; un presidio con personale di Trenord in tutte le stazioni ferroviarie, anche quelle più piccole; azioni di contrasto al degrado delle strutture , l’ accesso alle banchine, ove possibile, ai soli possessori del biglietto; l’illuminazione nelle stazioni e relative pertinenze evitando zone buie