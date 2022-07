Prefettura di Varese ed enti territoriali rafforzano gli aiuti ai migranti

Maggiori e più incisivi strumenti per l’integrazione anche in provincia di Varese in merito al tema migranti.

Si è svolta, nella mattinata di giovedì 7 luglio 2022, alla presenza del Prefetto, Salvatore Pasquariello, dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Varese, dott. Raffaele Catalano e del Direttore della Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali ASST Sette Laghi, dott.ssa Rita Patrizia Tomasin, la consegna degli attestati ai partecipanti al percorso formativo inserito nell’ambito del progetto F.A.M.I., dal titolo: “Reti H-ospitali – Rafforzamento della governance territoriale per l’integrazione socio-sanitaria dei migranti”. Presenti alla cerimonia i Presidenti delle cooperative partner di progetto: dott.ssa Valentina Cama Cooperativa Mediazione e Integrazione Onlus e dott. Sandro Massi – Cooperativa Studio Uno. Come in tutto il panorama nazionale, anche in provincia di Varese l’ultimo decennio è stato caratterizzato da una costante crescita del fenomeno migratorio. Tra attori istituzionali del territorio è nata quindi l’esigenza di elaborare – per facilitare l’inclusione sociale, sanitaria, economica e lavorativa dei numerosi migranti – un progetto improntato sul rafforzamento dei rapporti di collaborazione già in essere. Tale esigenza è stata concretizzata grazie ai fondi FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-2020.

E’ nato così, con la Prefettura in qualità di soggetto capofila, in collaborazione con ASST Sette Laghi e il Comune di Varese, avvalendosi delle cooperative sociali Mediazione e Integrazione Onlus e Studio Uno quali partner progettuali (individuati previo espletamento di una procedura pubblica), il progetto dal titolo: “Reti H-ospitali – Rafforzamento della governance territoriale per l’integrazione socio-sanitaria dei migranti“.

Il progetto ha avuto inizio il 25 gennaio 2021 e terminerà il 30 ottobre 2022. Il progetto ha permesso e permette, tramite azioni di facilitazione, analisi, rielaborazione e formazione offerte da soggetti specializzati, di ottenere un incremento di competenze del personale addetto alla gestione di tale delicato settore e un affinamento delle procedure inter-istituzionali già in uso. A livello operativo le azioni progettuali si concentrano nell’area nord, salvo per lo sviluppo dell’attività di monitoraggio dei CAS che riguarda tutta la provincia di Varese.

In sintesi il progetto persegue i seguenti obiettivi: mappare fabbisogni e criticità di tutela socio sanitaria dei migranti sul territorio della provincia di Varese: definire procedure standardizzate di interventi di risposta ai bisogni socio-sanitari emergenti consolidando sinergie tra Prefettura, Comune di Varese capoluogo di provincia e servizi territoriali dell’ASST Sette Laghi; favorire la comunicazione con l’utenza immigrata rafforzando le competenze interculturali degli operatori dei servizi pubblici di Prefettura, ASST Sette Laghi e Comune di Varese attraverso il supporto di figure specialistiche (mediatori linguistico culturali, esperti legali); riattivare il sistema di visite ispettive presso CAS in provincia di Varese.

Obiettivi raggiunti:

Obiettivi sociali e sanitari – azioni garantite con operatori messi a disposizione dalla Cooperativa Mediazione e Integrazione Onlus servizi di mediazione linguistico – culturale a supporto degli uffici della Prefettura (Area Immigrazione) e dei Servizi Socio-sanitari territoriali (ASST Sette Laghi e Comune di Varese);

materiale informativo multilingue relativo ai servizi territoriali;

percorso formativo di supporto alle attività di operatori pubblici e privati del territorio articolati su 3 moduli riguardanti le novità normative in materia di immigrazione, funzionamento e accesso ai servizi pubblici essenziali e l’individuazione delle vulnerabilità socio-sanitarie.

Aspetto amministrativo e gestionale: attivazione tavolo tecnico inter-istituzionale “Tutela socio-sanitaria dei migranti” per l’elaborazione di protocolli operativi per la presa in carico e gestione socio-sanitaria dei migranti; sistema di visite ispettive presso CAS intensificato e potenziato attraverso l’affiancamento al personale della Prefettura della cooperativa Studio Uno, che ha utilizzato in maniera sistematica strumenti di monitoraggio e ha introdotto un processo di analisi di coerenza dei costi.