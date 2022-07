Prime gare per i Mondiali under19 di canottaggio, bene Brambilla e Spirito

Prime gare per i Mondiali under19 di canottaggio alla Schiranna. Dopo l’esordio di martedì con l’under23, nella mattinata di mercoledì 27 luglio anche i più piccoli sono scesi sul campo di gara del lago di Varese per darsi battaglia.

Fa buona figura l’Italia nel primo turno, riuscendo ad avanzare con cinque barche: semifinale ottenuta per due senza e quattro di coppia maschili e con il singolo femminile; quarti di finale con singolo e doppio maschili.

Tra i portacolori del Varesotto ottiene l’accesso diretto in “semi” Maichol Brambilla della Canottieri Varese con il quattro di coppia (completato da Solano, Belgeri e Gandola) che vince la sua batteria.

Secondo posto ma semifinale comunque in tasca per Aurora Spirito della Canottieri Gavirate con il suo singolo, dietro di appena 20 centesimi dalla barca brasiliana.

Per quanto riguarda gli under19 e gli altri Varesotti che non hanno gareggiato oggi, appuntamento a domani – giovedì 28 luglio – con il secondo turno eliminatorio che vedrà in in acqua le restanti otto barche azzurrine, impegnate in sette qualifiche e una preliminary race tra le ore 9.00 e le ore 10.25.

Nel pomeriggio di oggi – mercoledì 27 luglio – torneranno in acqua gli Under23; il programma prevede i recuperi della gare di ieri (leggi qui) e i quarti di finale per i singoli maschili. Attesi al risultato positivo il quattro senza di Edoardo Caramaschi e Davide Verità e il doppio tutto gaviratese con Matilde Barison e Josephine Debelle.