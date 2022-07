Primo allenamento per il Varese: Ferrario c’è, confermati anche Cappai e Premoli

Inizia oggi, lunedì 25 luglio, la nuova stagione del Città di Varese e al raduno arrivano altre conferme dal mercato. La notizia più importante è la firma di Carlo Emanuele Ferrario, l’attaccante classe 1986 che dovrà portare in dote ai biancorossi quei gol importanti che serviranno a ottenere l’obiettivo fissato dalla società: la vittoria del campionato.

Oltre a Ferrario però ci sono altre importanti news dalla lista dei convocati: la prima – che era già stata anticipata – è quella del jolly Gabriele Premoli, che nella passata stagione ha ricoperto più posizioni in difesa e a centrocampo; la seconda è invece quella di Roberto Cappai. L’attaccante sardo classe 1989 ha rinnovato il suo accordo con la società biancorossa e sarà un elemento importante per mister Gianluca Porro. La sua voglia di rifarsi dopo la sfortunata passata stagione, condita da tantissimi infortuni, potrebbe essere un elemento fondamentale per la prossima stagione.

Gli altri annunci dalla società riguardano due giovani: in porta arriva dal Milan il classe 2002 Leonardo Moleri, che è cresciuto in rossonero salvo una breve parentesi a Renate, prima di tornare come quarto portiere dei campioni d’Italia. Un altro arrivo ai piedi del Sacro Monte è l’attaccante, anche lui 2002, Riccardo Goffi, lui proveniente dalla sponda nerazzurra di Milano. La punta arriva da un infortunio ma è un elemento che promette bene e che sarà una risorsa in più per l’attacco biancorosso.

In prova, aggregati al gruppo, ci saranno il centrocampista classe 2002 ex Carrarese Jonathan Bigini, il centrocampista classe 2004 ex Triestina Lorenzo Cavaliere, il centrocampista l’ucraino classe 2005 Kostia Smalko ed Emanuele Sofio, classe 2002 che l’anno scorso ha già esordito con la maglia biancorossa in campionato e che proverà a convincere la società a dargli un’altra possibilità.