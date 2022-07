Il processo Molina, i funerali di Michele Garruto e la corsa dei levrieri nel podcast del 14 luglio

Le principali notizie di giovedì 14 luglio:

Il tribunale di Varese in composizione collegiale ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per Cristian Campiotti e Lorenzo Airoldi rispettivamente ex presidente del cda di Fondazione Molina e manager televisivo in merito alle accuse mosse dalla procura per il prestito obbligazionario a Rete 55, e assolto lo stesso Cristian Campiotti perché il fatto non costituisce reato in merito ad un secondo prestito obbligazionario di natura ipotecaria per Mata spa: entrambe le sottoscrizioni avvennero fra la fine del 2015 e l’inizio del 2016. Non ci fu dunque peculato, né appropriazione indebita, per le due operazioni segnalate alla guardia di Finanza con un esposto da parte dell’allora sindaco di Varese Attilio Fontana. Il fatto destò una grande eco mediatica per via del periodo in cui la vicenda venne a galla cioè il cambio di colore del governo cittadino del capoluogo. La lettura del dispositivo della sentenza è arrivata dopo un’ora e mezza di camera di consiglio e le motivazioni verranno depositate dalla corte entro 90 giorni.

Sarà di nuovo Busto Arsizio il punto di partenza della Tre Valli Varesine di ciclismo. Martedì 4 ottobre gli atleti della 101esima edizione della corsa inserita nel circuito Uci ProSeries e della seconda edizione della gara femminile (Women’s Race) si troveranno proprio in città prima di iniziare il proprio percorso che li porterà verso Varese, sede di arrivo.

Sarà quindi il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, nel cuore della città, ad ospitare il quartier generale dell’evento, con la presentazione delle squadre e degli atleti nel parterre dei giardini, e il chilometro zero verrà posizionato di fronte a palazzo Gilardoni.

A margine della presentazione della partenza della corsa, Renzo Oldani ha annunciato un’altra importante iniziativa collaterale alla disputa della 101a Tre Valli. In quei giorni infatti Varese ospiterà la riunione del direttivo della AIOCC, la Associazione Internazionale degli Organizzatori di Corse Ciclistiche presieduta dal numero uno del Tour de France, Christian Prudhomme. Oldani è uno dei due membri italiani del direttivo, insieme al patron del Giro Mauro Vegni; è stato riconfermato a novembre e manterrà l’incarico per quattro anni.

Chiesa e sagrato hanno faticato a contenere l’affetto di chi voleva bene a Michele Garruto, il giovane parrucchiere scomparso lo scorso giovedì 7 luglio a Saronno, nell’incidente stradale contro un furgoncino mentre era in sella alla sua moto.

C’era la compagna in prima fila, coi genitori e il fratello Matteo, tantissimi gli amici che indossavano la maglietta nera con il logo Atelier Don Ros, il marchio col quale si era costruito una fama nel mondo dell’hair stylist ,grazie alla sua partecipazione a competizioni nazionali e a talent tematici.

Classe 1991, Michele era di professione hair stylist. Dopo anni di gavetta nel 2014 aveva coronato il suo sogno con l’apertura di un Atelier a Rovellasca e recentemente aveva aperto anche un secondo salone a Solaro.

«Ha lasciato bellezza e tanti ricordi positivi in ognuno di voi. Ricordate che il suo nome significa “chi è come Dio?”» – ha detto il parroco durante la sua omelia. Toccanti, profondi e commossi i messaggi letti dagli amici al termine della cerimonia funebre mentre palloncini bianchi e applausi lo hanno salutato per l’ultima volta sul sagrato della chiesa di Solaro.

Si è spento Emilio Corbetta, medico e amministratore comunale a Varese: è stato consigliere comunale per tre mandati fino alla nuova amministrazione Galimberti, nel 2021, quando ha scelto di non ricandidarsi. Nato nel 1937, abitante nella castellanza di Casbeno, Corbetta è stato medico appassionato per tanti anni. Ma non ha fatto mancare il suo impegno civico, soprattutto riguardo la salute dei cittadini, che l’ha portato anche ad essere consigliere comunale tre le fila del PD. e tra i primi a manifestare il cordoglio c’è proprio il sindaco di Varese, che ha ricordato come il suo senso civico e morale abbia fatto sì che mettesse sempre la salute dei cittadini al primo posto del suo impegno personale

Non si farà, all’Ippodromo di Varese, la dimostrazione di coursing con cani levrieri che era stata annunciata mercoledi e che era prevista per sabato 16 luglio, all’interno della riunione di galoppo. La comunicazione arriva direttamente dal quartier generale delle “Bettole”. Nelle ore successive l’annuncio, diverse persone – soprattutto aderenti a sigle animaliste – avevano protestato sui social contro l’iniziativa lanciata dall’Ippodromo come “contorno” delle gare ippiche. Un’altra voce di dissenso era giunta proprio dall’interno delle Bettole: il Centro Cinofilo Ippodromo Varese “Dog’s Avenue“, che non era coinvolto nella serata, si è infatti dissociato dalla manifestazione. Da qui la decisione di annullare l’evento.

