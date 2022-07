Proseguono i lavori al ponte di Turbigo sulla Statale 341 “Gallaratese”

In via di completamento gli interventi di adeguamento strutturale del ponte sul Ticino, lungo la strada statale 341 “Gallaratese” tra Turbigo (MI) e Galliate (NO). L’esecuzione dei lavori è oggetto di specifica convenzione tra Anas e Ferrovienord.

In questa fase verrà ​completato il rifacimento dei marciapiedi e completato il consolidamento localizzato dell’infrastruttura. Per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi in progetto, Ferrovienord ha richiesto la chiusura della strada dal km 11,000 al km 11,200 a partire da questa sera dalle ore 23.30 alle ore 5,00 del giorno successivo.

Il cantiere sarà attivo tutte le sere fino al 5 agosto, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Per effetto della chiusura suddetta il traffico verrà deviato sull’autostrada A4 Milano – Torino e sulla strada statale 527 “Bustese”.