Proseguono le giornate di volontariato tra i boschi per “Campo dei Fiori siamo noi”

Dopo una breve “deviazione” al Parco della Quassa sul Lago Maggiore lo scorso 10 luglio, tornano nell’area protetta del Parco regionale le giornate di volontariato “Campo dei fiori siamo noi”, evento promosso in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e Legambiente Varese.

Quattordici date in tutto per l’edizione 2022 del progetto partita ad aprile e finanziata dal progetto “Ben-Essere in Natura” di Regione Lombardia, coordinato da Area Parchi.

I prossimi appuntamenti sono previsti per questo weekend, sabato 23 e domenica 24 luglio, quando il sentiero 309 al Monte San Francesco verrà pulito da rami, tronchi e sassi che impediscono di percorrerlo in sicurezza, sempre supportati dal gruppo sentieristica delle GEV e da Legambiente Varese.

Per ogni evento, il ritrovo sarà alle 8/8.30 e l’attività durerà fino a mezzogiorno.

La partecipazione a ogni evento è gratuita ed è comprende assicurazione giornaliera, guanti da lavoro e una borraccia in omaggio!

Per maggiori informazioni e per le prenotazioni rivolgersi a educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

Di seguito le prossime date per l’estate e la stagione autunnale.

SABATO 23 e DOMENICA 24 LUGLIO Parco Campo dei Fiori, Monte San Francesco – Velate

SABATO 20 e DOMENICA 21 AGOSTO Parco Campo dei Fiori, Cava Donati e Wild Land – Rasa e Brinzio

DOMENICA 28 AGOSTO Parco Campo dei Fiori, Vetta Campo dei Fiori

DOMENICA 4 SETTEMBRE Parco Campo dei Fiori, Prè Gambaritt – Brinzio

DOMENICA 25 SETTEMBRE Parco Valle della Bevera, in collaborazione con la Campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”

DOMENICA 9 OTTOBRE Parco Campo dei Fiori, ex cava Rusconi – Morosolo

SABATO 19 NOVEMBRE Parco Campo dei Fiori, in occasione della Festa dell’Albero e in collaborazione con ‘Osservatorio Astronomico Schiapparelli