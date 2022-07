Prova orale di maturità per Gnonto tra l’Infinito di Leoparti e Oscar Wilde

Si è concluso il percorso liceale di Wilfried “Willy” Gnonto, il marcatore più giovane della storia della Nazionale Italiana di calcio che ha concluso gli esami di maturità e attende l’esito nei prossimo giorni.

Giovedì 7 luglio l’attaccante di Baveno ha sostenuto la prova orale agli istituti scolastici Olga Fiorini & Marco Pantani di via Varzi a Busto Arsizio, dove aveva svolto due settimane fa anche le prove scritte.

Gnonto è stato interrogato sull’Infinito di Giacomo Leopardi e su Oscar Wilde (in lingua inglese), oltre a domande su fisica e matematica, senza dimenticare l’ambito sportivo.

«Mi sembra di essere andato benino – ha commentato Gnonto al termine della prova orale – e aspetto con un po’ di agitazione il verdetto della commissione. Presentarmi all’esame di diploma superiore nonostante tutto quello che è successo nelle ultime settimane, era per me un punto d’orgoglio. Ci teneva tanto mamma, quindi mi sono preparato a fondo, anche a costo di rinunciare alle vacanze. La scorsa settimana ho avuto la tentazione di staccare qualche giorno e andare in ferie, ma poi mi sono detto che era mio dovere studiare per essere pronto all’esame. Non mi pento della mia scelta e ora mi presenterò ancor più motivato agli allenamenti con lo Zurigo, visto che tra una decina di giorni ci sarà il debutto ai preliminari di Champions League. Se avrò meritato il diploma, a quel punto vedrò se ci sarà la possibilità di iscrivermi a qualche percorso universitario».

«Ragazzi come Willy – ha spiegato Mauro Ghisellini, direttore di ACOF e del Liceo Pantani – sanno bene che, per essere promossi ed ottenere un buon voto, non esiste alcuna alternativa allo studio. Nella nostra scuola non si fanno favoritismi. Però esiste massima attenzione alle esigenze dei ragazzi, nel suo caso per conciliare calcio e studio in maniera ottimale e corretta. Tuttavia, sul banco delle prove scritte e davanti alla commissione di maturità sei solo e devi giocare al meglio la tua partita a seconda di quanto ti sei preparato».