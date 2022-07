Provincia di Varese in Azione aderisce all’iniziativa “Con Draghi, per il futuro dell’Italia dell’Europa”

“La politica deve tornare a farsi carico delle responsabilità che le competono”. Queste le parole con cui Maurizio Marin, Segretario provinciale di Azione, annuncia l’adesione della sezione locale del partito alla manifestazione spontanea in programma oggi, lunedì 18 luglio, in piazza della Scala a Milano, a partire dalle 18:30, dal titolo “Con Draghi, per il futuro dell’Italia e dell’Europa”. “Il contesto nazionale e internazionale in cui ci troviamo richiede la possibilità di governare realmente e di farlo in modo concreto e credibile. Oggi purtroppo non vediamo alternative alla prosecuzione dell’esperienza del governo Draghi per raggiungere questo scopo, in quanto i partiti e le coalizioni che essi esprimono non sembrano al momento in grado di mettere da parte interessi particolari e di costruire una proposta politica capace di perseguire il bene del Paese” – ha spiegato Marin. “Diversi esponenti della politica e della società civile hanno aderito alla manifestazione e numerosi sindaci della nostra Provincia hanno firmato una lettera di solidarietà a Draghi e al suo governo” – ha aggiunto Andrea Zanotti – Responsabile per gli Enti Locali di Provincia di Varese in Azione. “Siamo contenti dei numeri dell’adesione perché chi amministra i territori avverte con forza l’esigenza di avere un riferimento autorevole e pragmatico a livello nazionale e istituzionale” – conclude Zanotti. La Direzione Provinciale di Varese in Azione