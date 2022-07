Puntino, il nuovo spettacolo di Betty e Chicco Colombo al workshop sul Teatro Kamishibai di Cuvio

Lo spettacolo in scena sabato 20 agosto alle ore 20.30 al termine della prima giornata del workshop promosso da Teatro dei Burattini di Varese e associazione Gaele

Dalla teoria alla pratica, l’arte del Teatro Kamishibai è protagonista del workshop in programma nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto a Cuvio, promosso dal Teatro dei burattini di Varese e dall’associazione GaEle.

Il programma (nella locandina dell’iniziativa a questo link) prevede due giornate di formazione (sabato dalle ore 9.30 alle 18.30 e domenica dalle ore 9.30 alle 12), e la messa in scena in anteprima, nella serata di sabato 20 agosto alle ore 20.30, di Puntino, il nuovo spettacolo del Teatro dei Burattini di Varese di e con Betty e Chicco Colombo pronti a raccontare, attraverso il Kamishibai, naturalmente, le avventure di un personaggio molto singolare, capace di comunicare molto sia ai bambini che agli adulti.

Sarà questo il clou di una due giorni intensi dedicati a un’arte antica, che arriva dal lontano oriente ed è in grado di catturare con straordinaria immediatezza a ogni tipo di pubblico.

Il Teatro Kamishibai, di tradizione giapponese, si serve di un piccolo teatrino di carta per raccontare storie a spettatori nei luoghi più diversi, anche e soprattutto non teatrali. L’obbiettivo del workshop è conoscere il Teatro Kamishibai e la sua magia nel raccontare, con parole e immagini, qualunque storia.

I partecipanti potranno realizzare le loro storie usando immagini, suoni e altri linguaggi per poi rappresentarle nell’ultima ora del workshop, domenica, a partire dalle ore 11.

Per info costi e iscrizioni contattare il Teatro dei burattini di Varese scrivendo a chiccocolombo@gmail.com o 393 3315016, oppure l’associazione GaEle: gaeledizioni@gmail.com o 333 6644334