Qualificazioni gli Under 19 ai Mondiali di canottaggio, i risultati del giovedì mattina

Dopo l’esordio di mercoledì (leggi qui), nella mattinata di giovedì 28 luglio si sono concluse le qualificazioni per la categoria Under 19 ai Mondiali di canottaggio che si stanno svolgendo alla Schiranna.

La prima barca in acqua con protagonisti dei varesotti è il quattro con femminile che si qualifica alla finale nonostante il terzo tempo in batteria. L’armo formato da Isabella Bianchi, Caterina Monteggia e Margherita Fanchi, con le toscane Emma Cuzzocrea e Alice Pettinari, arriva terzo dietro a Usa e Romania e ora punterà alla medaglia nella finale di domenica 31 luglio.

Il quattro con maschile del timoniere Lorenzo Fanchi conclude secondo nella batteria e dovrà passare dai recuperi per raggiungere la finale.

Ai recuperi anche l’otto femminile che vede le due portacolori della Canottieri Gavirate Vittoria Calabrese e al timone Ilaria Colombo. L’ammiraglia delle azzurrine arriva al quarto posto. Direttamente in finale gli Stati Uniti, che dominano la batteria, poi Germania e Cina prima delle italiane.

Stesso risultato anche per l’otto maschile del varesino Giacomo Pappalardo. Gli azzurri tagliano il traguardo in quarta posizione e dovranno fare meglio ai recuperi per raggiungere la finale. A vincere la batteria è la Francia, che precede Cina e Ucraina.