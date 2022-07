Quattordicenne senza patente fermato per guida pericolosa sul Ceresio a Porlezza

Il reparto nautico imbarcato sulla vedetta ABL 1, impegnato nella perlustrazione delle coste del lago Ceresio, ha tratto in salvo, in questi giorni, un quattordicenne trovato solo alla guida di un gommone con motore termico.

Il giovane turista solcava le acque del lago violando i divieti e senza alcun titolo abilitativo per condurre l’imbarcazione; il tutto in prossimità della spiaggia antistante il campeggio fra i moltissimi bagnanti che, in quelle ore, stavano nuotando e si trovavano in completo relax, distesi al sole, in acqua, su tavole e materassini.

Il minore, di nazionalità straniera, dopo avere compreso il pericolo occorso per sé e per gli altri , è stato preso in carico dai genitori che lo hanno caricato a bordo della propria imbarcazione sopraggiunta, riportandolo a riva.

“Sono stati attimi di criticità in quanto il ragazzo non aveva la percezione della potenza del motore e delle possibili conseguenze sulle persone. – commenta il direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla, Maurizio Tumbiolo, responsabile del reparto nautico in servizio sul lago – L’equipaggio è prontamente intervenuto bloccando il giovane e, dopo avere preso le generalità, si è messo in contatto con i genitori che, dopo avere ringraziato le persone, hanno rivolto un plauso all’equipaggio dell’unità operativa impegnata nella parte nord del Lago Ceresio”.