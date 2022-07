Raccolte quasi 400 firme per salvare la scuola di Sant’Alessandro. “È solo l’inizio”

Sono quasi 400 le firme raccolte nel fine settimana dai genitori per chiedere all’Amministrazione comunale di non chiudere la scuola primaria Marconi della frazione di Sant’Alessandro.

L’ipotesi è stata lanciata dal sindaco di Castronno Giuseppe Gabri a fronte del progressivo calo delle nascite che ha portato quest’anno a non formare la classe prima alla Marconi, è quella di chiudere la scuola a settembre 2023 e trasferire contestualmente gli studenti di Sant’Alessandro alla Pascoli di Castronno.

«La scelta di chiudere la scuola oggi ci pare intempestiva – spiega Martina Belli, portavoce dei genitori – é vero non abbiamo fatto la prima quest’anno ma per pochi iscritti e già il prossimo anno i numeri per fare una classe prima ci sono tutti, quindi ci chiediamo il perché di tutta questa fretta di chiudere la scuola. Se i numeri saranno diversi nel 2027, se succederà di non riuscire a formare la prima per più anni consecutivi, allora sarà giusto affrontare il problema, ma chiudere a settembre 2023 per calo demografico quando ci sono i numeri per creare una classe non ha senso, i tempi non sono maturi».

“Sappiamo che la proposta di chiudere il plesso non è dell’Ufficio scolastico territoriale, dato che a febbraio, come rappresentanti dei genitori abbiamo incontrato il Provveditore, e sappiamo che non è un’idea della preside – aggiunge Belli – Opinioni di sindaco o posizione di Giunta a parte, la chiusura della scuola deve essere deliberata dal Consiglio comunale, dopo aver chiesto e ricevuto il parere non vincolante di Ust e Istituto comprensivo. Fino ad allora lavoreremo per sostenere la scuola di Sant’Alessandro per salvarla dalla minaccia di una chiusura che sarebbe ingiusta per i bambini, dolorosa per le conseguenze sulla comunità e non giustificata dai numeri”.

I genitori hanno creato una pagina Facebook “Sostenitori scuola Marconi S.Alessandro Castronno” per lanciare le iniziative come la raccolta firme che prosegue il prossimo weekend a Brunello con due appuntamenti: sabato 9 luglio dalle 18 alle 19.30 davanti alla chiesa di San Rocco e domenica 10 dalle 10.30 alle 11.30 fuori da chiesa di Santa Maria.

Di seguito il testo scritto dai genitori per la raccolta firme.