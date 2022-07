Da Regione oltre mezzo milione di euro per i programmi estivi: premiati sette comuni del Varesotto

Sono 78 i progetti approvati da Regione Lombardia per l’organizzazione di campi estivi in provincia di Varese. È stata pubblicata oggi sul Burl, il bollettino ufficiale di Regione Lombardia, la graduatoria relativa al rifinanziamento del bando ‘E-STATE E + INSIEME’, volto a supportare concretamente l’offerta delle attività che si rivolgono ai bambini e ai ragazzi, che soprattutto in questo periodo di grave isolamento dovuto alla crisi pandemica hanno rinunciato per mesi a relazioni e momenti di aggregazione.

In tutto, sono stati assegnati 576.074 euro che vanno divisi tra Arsago Seprio che si vede riconoscere un contributo di 99.000 euro per il progetto “Stare in società”; Varese dove il Team Teen con “siamo tornati” ottiene 110.000 euro; Castellanza che riceve 110.000 euro per l’Azienda consortile medio Olona per l’iniziativa “Spazi adolescenti in valle”; Mornago con i 110.000 euro per “Rivivi…amo Mornago”; Casorate Sempione con 110.000 euro per l’iniziativa “E-estate a Casorate”; Malnate dove arrivano 42.000 euro per “New Start by art”; Busto Arsizio con il progetto “ Insieme + a Busto è più bello” per 110.000 euro. Sovvenzionato parzialmente con 98.551 euro anche il progetto di Lonate Pozzolo “ Estate Insieme a Lonate Pozzolo 2022”.

Grazie a un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro, sono stati finanziati altri 45 progetti per la costruzione di una rete di enti che hanno realizzato un programma di iniziative rivolte all’infanzia, alla preadolescenza e all’adolescenza (0-17 anni e 364 giorni) per il periodo dal 1° luglio di quest’anno al 31 marzo 2023, che si uniscono ai 152 progetti già finanziati con 12 milioni di euro. In totale sono stati stanziati 15,5 milioni e finanziati 197 progetti.

Il riparto di progetti e fondi

Ecco il riparto per province dei 45 progetti con indicazione del numero dei progetti e dei fondi stanziati.

Bergamo, 11 progetti, 846.158 euro;

Brescia, 13 progetti, 1.036.439 euro;

Como, 5 progetti, 471.120 euro;

Cremona, 6 progetti, 413.825 euro;

Mantova, 2 progetti, 114.384 euro;

Sondrio, 1 progetto, 42.000 euro;

Varese, 7 progetti, 576.074 euro.

TOTALE: 45 progetti, 3,5 milioni di euro.