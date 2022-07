Per il regolamento della commissione paesaggio a Varese, il sindaco incontra gli agronomi

Sostanziale condivisione sul tema delle modifiche al regolamento della commissione paesaggio; in particolare la comune opportunità di eliminare l’attuale previsione sulle incompatibilità per il solo fatto di lavorare in città che rischia di allontanare i professionisti da un’esperienza nella commissione paesaggio: è quanto emerso nell’incontro dell’altro giorno tra l’amministrazione e il presidente dell’ordine degli Agronomi Marco Ribolzi.

All’incontro per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Davide Galimberti, il presidente del Consiglio comunale Alberto Coen Porisini, il presidente della Commissione paesaggio Domenico Marasciulo e la consigliera comunale Maria Paola Cocchiere. «Ringraziamo il presidente Ribolzi per il confronto – hanno detto il sindaco e il presidente della commissione Urbanistica – Insieme abbiamo discusso sull’opportunità di approfondire qualche piccolo dettaglio del nuovo regolamento ma c’è stata un sostanziale accordo nell’impianto generale che porteremo in Consiglio comunale».