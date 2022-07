Come rendere il domani migliore dell’oggi: arriva a Senigallia il festival epicureo

È davvero possibile rendere il domani migliore dell’oggi? Al Festival Epicureo di Senigallia la risposta.

La quarta edizione del Festival Epicureo di Senigallia mira infatti a rispondere proprio a questo quesito: da giovedì 21 a sabato 23 luglio, Senigallia si trasformerà nel Giardino di Epicuro, con oltre 15 relatori da ogni luogo d’Italia, ma anche da Francia, Germania e Stati Uniti, che accorreranno per parlare della possibilità di un mondo migliore.

Il tema, centrale nel pensiero epicureo, è ispirato alla Sentenza Vaticana 48 di Epicuro: “Mentre siamo in cammino, ci si impegna a fare il domani migliore dell’oggi, quindi, la nostra gioia cresce ogni giorno: nel momento in cui siamo arrivati alla meta, invece, l’allegrezza è costante”.

Saranno tre giorni di intensa filosofia in compagnia dei maggiori ricercatori dell’epicureismo su scala internazionale. Non mancheranno inoltre momenti di musica con gli Arbitri Elegantiae, la band che ha composto, in occasione del Festival, un brano dal titolo “Epicurea”.

Senigallia sarà non solo un luogo di ritrovo, ma anche scenario di premiazione per i giovani ricercatori della filosofia epicurea con la consegna del Premio Netoip per la miglior tesi su Epicuro. Ad essere premiati saranno Chiara Rover e Federico Giulio Corsi. Per questa terza edizione del premio, l’operatore telefonico marchigiano Netoip offre un premio di 1.500€ per la miglior tesi di laurea su Epicuro, quest’anno per la prima volta sarà premiata anche la seconda tesi classificata con un ulteriore premio di 500€.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Giovedì 21 luglio 2022

Piazza Garibaldi

18:00 – 20:00

Matteo Saudino – Essere Epicuro oggi

Gianluca Del Mastro – Il nome di Epicuro e degli epicurei

Francesca Faedi – Il progresso tecnologico e la scoperta di nuovi mondi: Terra 2.0

21:30 – 23:00

Francesco Verde – Natura e progresso in Lucrezio

Aristotele vs Epicuro: Dibattito filosofico degli studenti del Liceo Perticari

Venerdì 22 luglio 2022

Piazza Garibaldi



18:00 – 20:00

Jürgen Hammerstaedt – Non è mai troppo tardi per occuparsi della filosofia. La vecchiaia vista dall’epicureo Diogene di Enoanda

Phillip Mitsis ed Enrico Piergiacomi – Epicuro on the road? Il tempo del piacere nella filosofia epicurea

Pierre-Marie Morel – La politica epicurea, fra ottimismo e pessimismo

21:30 – 23:30

Concerto Arbitri Elegantiae e consegna Premio Netoip

Sabato 23 luglio 2022

Piazza Garibaldi



18:00 – 20:00

Marco Giammarchi – Dalla mitologia alla meccanica quantistica: una visione unitaria della conoscenza

Gianluca Esposito – Più in alto, più forte, più veloce di oggi: sport ed epicureismo

Elena Irrera – Felicità, Natura e Amicizia in Aristotele

21:30 – 23:00

Emidio Spinelli vs Arianna Fermani, Modera Selene I.S. Brumana

“La via della felicità passa per la virtù o per il piacere?”- Confronto tra il pensiero di Aristotele e di Epicuro.