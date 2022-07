Rinnovi per la Pro Patria: Bertoni e Mangano vestiranno bianco-blu fino al 2024

Tempo di rinnovi a Busto Arsizio, dove il direttore sportivo Sandro Turotti continua a lavorare all’allestimento della rosa della Pro Patria, l’unica squadra della provincia di Varese che, anche per questa stagione ormai iniziata, calcherà i campi di Serie C.

“La Pro Patria addosso”, recita il comunicato stampa che annuncia il proseguo in bianco-blu per il centrocampista Luca Bertoni e il portiere Giulio Mangano fino al 2024.

Una stagione diversa, quella lasciata alle spalle dai due tigrotti, tuttavia caratterizzata e accomunata dal forte senso di appartenenza in una annata difficile, forse più dal punto di vista societario che da quello sportivo, pur con l’esonero a gennaio dell’ex mister Luca Prina.

Bertoni è stato infatti una pedina indispensabile nello scacchiere di Prina e del successore Sala vestendo con classe e maestria il ruolo da regista, determinante anche in fase realizzativa con due gol di pregevole fattura messi a segno contro la Juventus e al Nereo Rocco di Trieste. Senza il classe 1992, infortunatosi in due occasioni, la Pro Patria ha infatti faticato molto nella parte critica del campionato nonostante le buone prestazioni in copertura del numero 10 Gianluca Nicco spostato all’occorrenza da mezzala in cabina di regia. La soluzione da una parte ha dato modo di vedere con costanza nell’undici titolare la “rivelazioni” Ferri (mezzala) ma al tempo stesso ha mostrato la poca attitudine sotto porta, del resto del reparto mediano, fatta eccezione del jolly Galli.

(foto copertina: la consegna della speciale maglietta a Bertoni in occasione del raggiungimento delle 100 presenze in maglia Pro Patria prima della sfida casalinga contro il Seregno)

“Sorpassate le 120 presenze in bianco-blu – scrive la società annunciando il rinnovo del contratto – Bertoni è fin dall’inizio del suo percorso a Busto Arsizio un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un simbolo del legame indissolubile con il Club”.

Per Mangano quella terminata è stata invece una stagione di tanta abnegazione in allenamento ma con appena due gettoni ufficiali tra i pali, una presenza in chiaroscuro di Lecco nell’infrasettimanale di settembre e quella molto più convincente di Crema contro la Pergolettese, segno della volontà del portiere di reagire e farsi trovare sempre pronto. A discolpa dell’estremo difensore classe 1999 c’è comunque da sottolineare che qualsiasi altro portiere del girone avrebbe fatico a rubare il posto da titolare al Caprile visto la scorsa stagione a Busto Arsizio, non a caso adesso chiamato in Serie B dal Bari.

Quest’anno però la squadra punta molto su Giulio, cresciuto nel settore giovanile della Pro Patria e pronto a giocarsi il posto “contro” il primo rinforzo ufficiale siglato da Turotti, lo juventino Mattia Del Favaro, chiamato in sostituzione proprio del partente Caprile.

Così la società annuncia il rinnovo per altre due stagioni: “Un esempio di tigrotto Doc, dopo il percorso nel settore giovanile bianco-blu e una parentesi all’Inter, Mangano dal 2017 è protagonista in Prima Squadra”.