Ruspe alla darsena per rimuovere i tronchi spezzati dal maltempo

Ruspe alla darsena di Cazzago Brabbia, questa mattina, martedì 5 luglio, per rimuovere i tronchi degli alberi abbattuti dal maltempo. Il temporale di lunedì pomeriggio s’è abbattuto con particolare intensità sulla piccola spiaggetta di Cazzago Brabbia spezzando i salici e facendo volare rami e foglie; per fortuna nessun ferito e anche il locale che si trova lì, la Darsena 350, Oasi bar, non ha subito danni ed è sempre rimasto aperto.

Il lavoro procede speditamente è in poche ore la darsena dovrebbe tornare libera e agibile, così come il parcheggio.