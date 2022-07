Tra Sacro e Sacro Monte, Betty Colombo porta in scena “Il tempo della cura”

Nuovo appuntamento con Tra Sacro e Sacro Monte: al Santuario Santa Maria del Monte al Sacro Monte di Varese martedì 19 luglio alle 21 va in scena “Il tempo della cura”, lettura scenica di e con Betty Colombo.

Il campanile della Basilica di San Vittore di Varese racconta la sua storia “a casa” di suo fratello, il campanile del Santuario.

Un testo che racconta in prima persona il restauro perchè dare un’anima e una voce ai monumenti ce li rende prossimi, li trasforma in compagni di viaggio, cambia lo sguardo che rivolgiamo loro. Raccontare la “malattia” del campanile permette di parlare del disagio dei “vecchi” di fronte alla necessità di cure di cui spesso non avvertono l’esigenza. Quando gli “acciacchi” sembrano poca cosa è più importante rivendicare il proprio buono stato di salute anche a dispetto dell’evidenza. Accettare la malattia è già un pezzo della cura.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.