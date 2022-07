Salva per miracolo la ventenne scampata all’incendio della sua auto a Bellinzona

Esce di strada con l’auto che prende fuoco e riesce a salvarsi per miracolo. La Polizia cantonale comunica che ieri a Gorduno, poco prima delle 23.30, vi è stato un incidente della circolazione stradale.

Una vettura circolava sulla strada cantonale in direzione di Gnosca. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre effettuava una curva leggermente piegante a sinistra l’auto è uscita di strada sulla destra andando dapprima a collidere contro la segnaletica presente a lato della carreggiata. Successivamente è andata a cozzare violentemente contro un muro di cinta in via Alle Gerre, terminando la sua corsa. Dopodiché l’auto è stata avvolta dalle fiamme.

La conducente del veicolo, una 20enne cittadina svizzera domiciliata nel canton Grigioni che è riuscita ad uscire dall’abitacolo prima dell’incendio, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Per consentire i rilievi del caso la strada cantonale è rimasta chiusa fino alle 04.30 di oggi.