Salvini alle feste di partito nel Varesotto: “Crisi di Governo? La Lega farà il bene dell’Italia”

Cosa farà la Lega mercoledì quando si gioca il capitolo più delicato di tutto il Governo Draghi? «Farà il bene dell’Italia». Nella sua trasferta varesina Matteo Salvini ha parlato della crisi di Governo preparando il terreno alla decisione del partito senza indicare con precisione quale sarà.

Se da un lato ha voluto scaricare le responsabilità di quanto sta avvenendo sul Movimento 5 stelle e sul Pd («sono il partito dei no, della droga libera e della cittadinanza facile agli stranieri e con loro non possiamo più governare»), dall’altro cita richiami all responsabilità («la Lega si è dimostrata fedele e responsabile nei confronti di questo Governo e farà una scelta di responsabilità che serve all’Italia»).

Quando venne annunciata la visita di Matteo Salvini in provincia di Varese, poco più di una settimana fa, ci si sarebbe potuti aspettare una classica tappa da leader di partito fra le piastre della salamella e i volontari impegnati nelle due feste della Lega che erano ad attenderlo.

La politica di questi tempi è però quanto di più instabile ci possa essere ed ecco quindi che l’arrivo del segretario consegna al palco di Caronno Varesino e di Arcisate una inattesa centralità nazionale nel bel mezzo della crisi di Governo, con le dimissioni di Draghi sul tavolo e l’indicazione del Presidente della Repubblica Mattarella di consumare la scelta del futuro dell’Esecutivo in Parlamento, con i partiti.

E tra i partiti, oltre al Movimento 5 Stelle che di questa crisi è stato l’innesco, è proprio sulla Lega che in questo momento sono puntati i riflettori poiché non è un mistero che la tentazione di sfilarsi dal Governo fosse già stata paventata in passato e che ci sono anime all’interno della creatura di Matteo Salvini che sul tema mostrano visioni diverse. Come Giancarlo Giorgetti, la cui presenza al fianco di Salvini era stata annunciata ma che non si è concretizzata.

Dunque eccoci qui: Caronno Varesino e Arcisate, due paesi che dalla cartina provinciale assumono per una sera rilievo nazionale.

«Siamo di fronte ad un partito che fa cadere il suo governo su un termovalorizzatore – ha detto Salvini -. Io dico che con la gente dei no l’Italia non va da nessuna parte. In questi giorni ragioneremo come centrodestra compatto e faremo quello che serve al paese. Sicuramente andare avanti per settimane o per mesi coi tira e molla del Pd e dei Cinque stelle non fa il bene del paese. Noi ci saremmo risparmiati questo caos, hanno fatto perdere la pazienza anche ad una persona composta come Mario Draghi. L’Italia sa che sulla Lega si può contare, però per noi al centro ci sono i problemi dei cittadini».