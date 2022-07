Salvini torna nel Varesotto: sarà alle feste della Lega ad Arcisate e Caronno Varesino

Matteo Salvini, Segretario federale della Lega, sarà presente venerdì 15 luglio in provincia di Varese, dove parteciperà, nell’arco della serata, alle due Feste della Lega di Caronno Varesino e di Arcisate.

La prima tappa del leader leghista sarà a Caronno Varesino, nell’area feste di via Macchi 5, alle ore 19.30, dove prenderà parte alla Cena dei Sindaci: un momento dove gli amministratori del territorio potranno confrontarsi con il Segretario federale, facendo il punto sulle azioni svolte e sulle sfide per il futuro. La seconda tappa sarà ad Arcisate, al Parco Lagozza in via Pirandello, alle ore 21.30, dove Matteo Salvini terrà il comizio alla presenza di militanti e cittadini.