Sangiovanni in concerto a Bellinzona per il Festival Castle On Air

Appuntamento per il 23 luglio in piazza

Sabato 23 luglio ad aprire il Festival Castle On Air un ospite che ha all’attivo ben 17 dischi di platino: Sangiovanni. Il giovane cantautore è diventato famoso grazie al programma Amici Di Maria De Filippi, trionfando nella categoria cantanti e piazzandosi secondo nella classifica generale.

Nel 2021 oltre alla sua famosissima Malibù, decretata il brano più ascoltato del 2021, Lady, Tutta la Notte e Hype ha pubblicato i singoli Raggi gamma e Perso nel buio, quest’ultimo in collaborazione con Madame. Nel 2022 ha conquistato il 5º posto a Sanremo con l’inedito Farfalle. Per il suo secondo concerto in Ticino, Sangiovanni sarà la prima emozione di Castle On Air.

La serata sarà animata da Maxi, Michael e Luca di Radio 3i sia prima che dopo il concerto di Sangiovanni. Posti in piedi, prezzo biglietti CHF 59.

Prevendite e Cassa serale

L’unico canale ufficiale di vendita è Ticketcorner, vi invitiamo a diffidare dai siti di secondary ticketing (Es. Viagogo).

Entrata gratuita per i bambini fino ai 5 anni, fino ai 15 anni vige l’obbligo di essere accompagnati da almeno un maggiorenne.

La cassa serale aprirà alle ore 18.30 e sarà posizionata in cima alla salita che porta a Castelgrande, le porte al pubblico si apriranno alle ore 19.00.

Accessibilità

Navetta gratuita per raggiungere Castelgrande: l’organizzazione in collaborazione con OTR

Bellinzonese e Valli mette a disposizione del gentile pubblico un bus/navetta da Piazza del

Sole (zona UBS) verso Castelgrande per tutte le serate di concerti. Il servizio è garantito solo

in andata dalle ore 18:30 fino alle 21:00 circa.

I disabili potranno accedere alla Corte tramite gli ascensori in partenza da Piazza del Sole. Maggiori informazioni sulle modalità di accesso sul sito ufficiale della manifestazione: www.castleonair.ch.

L’evento si svolge in qualsiasi condizione meteo senza possibilità di rimborso.

GC Events ringrazia il presenting partner Raiffeisen, la Città di Bellinzona, l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino, l’Hotel Internazionale e tutti gli altri partners coinvolti per il supporto all’organizzazione di Castle On Air giunto all’ottava edizione.

Il programma completo di Castle On Air 2022:

Sabato 23 luglio: Sangiovanni

Mercoledì 27 luglio: Achille Lauro

Venerdì 29 luglio: Mahmood

Domenica 31 luglio: Elisa