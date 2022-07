Santo Cassani: “Il lago di Varese è da sempre balneabile, ma lontano dalle rive”

Non poteva mancare Santo Cassani: la sua opinione sulla balneabilità del lago di Varese ha “un peso specifico notevole”. 86 anni, conosce e vive il lago da tutta una vita. È il presidente dell’associazione culturale Sarisc di Gavirate e ha più volte compiuto, negli anni ’50, la traversata Bodio-Schiranna. Ecco il suo intervento.

Buongiorno,

ho letto ieri l’intervista ad Ernesto Giorgetti e concordo pienamente con quanto afferma sulle condizioni del nostro amatissimo lago.

Io personalmente o come presidente dell’Associazione Sarisc, ripeto da anni, nei vari eventi, su stampa e sui social, che il lago da quando è entrato in funzione il depuratore è balneabile al largo dalle rive. Che disturba è l’effetto alghe mai curato come si dovrebbe. Era ora che se ne rendessero conto anche Regione e AQST e me ne compiaccio.

In tanti facciamo il bagno nel lago anche da riva dove non ci sono alghe, come ad esempio la foce del Tinella.

Sono coetaneo di Giorgetti e vivo il lago quasi come lui la sua vita, sì perché il nostro è un lago vivo, un lago che parla a chi lo sa ascoltare con amore. Ora il 2 luglio si è programmata questa festa ma si sta presentando la balneabilità come come il risultato dei lavori di risanamento in corso, niente di più falso. Una giustificazione per l’ingente spesa affrontata in inutili tentativi come quello del prelievo ipolimnico considerando il fosforo un inutile rifiuto da smaltire. Il recupero del fosforo ai fini agricoli è caldamente raccomandato da tutti gli Enti mondiali, e noi lo buttiamo monitorando, per pura prudenza (non si sa mai), gli effetti sul Bardello e sul Maggiore.

Ben venga la balneabilità ma, per decoro, non se ne faccia una propaganda politica. Io, ai miei tempi, ho vinto qualche traversata Bodio Schiranna ora mi è impedito perché l’età sembra diventata un deterrente. Sarò comunque presente con l’unica barca elettrica presente sul lago, in via di approntamento. (nella foto)

Santo Cassani, Sarisc