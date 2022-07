Saranno gli studenti del master di giornalismo di Torino a raccontare il futuro dei giornali

Il Digital News Report è quello studio che, ogni anno nel mese di luglio, fotografa lo stato di salute dell’industria dell’informazione e del giornalismo a livello mondiale. Per chi lavora in questo settore, ma anche per chi è interessato a conoscere le sorti di un comparto tanto importante in un contesto democratico, è una lettura tanto attesa quanto importante.

Ebbene, per meglio farlo conoscere al pubblico italiano il Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford, che appunto cura questo progetto, ha stretto un accordo di collaborazione con il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti del’ateneo piemontese nell’approfondimento e nella divulgazione in Italia dei contenuti di questo report.

Le attività prenderanno il via in autunno, in concomitanza con l’avvio del X biennio del Master. La prima iniziativa riguarderà la creazione di una newsletter mensile, in italiano, dedicata a trend, modelli e storie al centro delle attività di ricerca del RISJ. Inoltre, è prevista l’organizzazione di due eventi di formazione per gli studenti e le studentesse aperti al pubblico.

«Con il mondo del giornalismo in continua evoluzione, è importante, ora più che mai, che gli studenti e futuri giornalisti seguano e siano partecipi del cambiamento», sottolinea Federica Cherubini, responsabile del Leadership Program del RISJ, «per questo al Reuters Institute siamo felici di questa partnership e della possibilità di portare la nostra ricerca e i nostri eventi nel mondo del giornalismo italiano».

«Il News Digital Report è da anni il punto di riferimento per la ricerca e il dibattito internazionale sul futuro dei media : siamo lieti, grazie a questa partnership, di poterci fare promotori e animatori della discussione in Italia», dichiara invece Cristopher Cepernich, direttore scientifico del Master in Giornalismo di Torino. Mentre Marco Ferrando, direttore delle testate e dei laboratori del Master in Giornalismo di Torino, rimarca come «il nostro master nel tempo si è caratterizzato per un’attenzione trasversale all’innovazione di saperi, tecnologie e modelli di business nel mondo dell’informazione. Anche grazie a questo accordo saremo in grado di esplorare con i nostri studenti i profili e le competenze del giornalista del futuro».