Schianto tra un’auto e una moto a Lavena Ponte Tresa, 36enne in ospedale in elisoccorso

Un incidente stradale sotto il sole rovente, l’intervento urgente dei soccorritori e la corsa in ospedale in elicottero. È successo a Lavena Ponte Tresa nella mattinata di oggi, mercoledì 13 luglio, quando un’autovettura e una moto (con targa Svizzera) si sono scontrate lungo via Luino intorno alle 10.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa, l’ambulanza dell’Sos Cunardo e l’elisoccorso da Como. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato e soccorso una donna di 36 anni. Sul posto allertati anche i vigili del fuoco di Lavena e i carabinieri.

La donna, dopo essere stata curata sul posto, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Circolo a Varese in codice giallo.