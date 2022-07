Da Schiranna ai più bei luoghi di Varese: ecco l’offerta per i “turisti del canottaggio”

Da Schiranna ai luoghi più belli della provincia, per conoscere il territorio che stanno frequentando, al di là delle gare: è questa l’ultima iniziativa presentata prima dell’inizio dei mondiali di Canottaggio under 19 e under 23 previsti alla Schiranna di Varese nei prossimi giorni.

«Nell’ultima riunione del comitato organizzatore, che presiedo – Ha spiegato il sindaco di Varese Davide Galimberti – È emerso il desiderio di organizzare percorsi turistici per i visitatori che accompagneranno gli atleti visto che, poichè si tratta di mondiali giovanili, ci saranno molte famiglie».

Un desiderio che si è concretizzato con la proposta esposta dal vicesindaco, Ivana Perusin: «Quattro iniziative dedicate ai turisti, in un momento che segue la giornata di gare, con l’aiuto delle guide turistiche che si esprimeranno in inglese e con due pullman che per ogni visita permetterà a un’ottantina di turisti di vedere i vari luoghi che abbiamo scelto per loro»

QUATTRO VISITE GUIDATE E DIVERSI EVENTI IN CITTÀ

Le quattro visite guidate, tutte gratuite per i partecipanti, partiranno dalla Schiranna alle 18.30, dopo il termine delle gare e torneranno a Schiranna per le 21.30-22 circa.

La prima visita, che sarà condotta dalle guide turistiche di Varese, sarà lunedì 25 luglio a Santa Caterina del Sasso, in collaborazione con la provincia di Varese, che allungherà per quella serata l’orario di apertura del luogo.

Martedì 26 luglio la destinazione sarà l’Isolino Virginia, mercoledì 27 invece il Sacro Monte di Varese, dove è previsto anche un con la Casa Museo Lodovico Pogliaghi. L’ultima destinazione dei tour speciali sarà, giovedì 28, palazzo e giardini Estensi, con un tour nel centro di Varese “alla londinese” grazie a un pullman a due piani scoperto.

Le visite saranno pubblicizzate da un depliant apposito, destinato all’infopoint turistico allestito alla Schiranna, agli hotel della città, e alla postazione dei Varese Tourist Angels che è già al lavoro a Malpensa per l’accoglienza delle squadre in arrivo.

Nel depliant, oltre alle visite sono segnalati alcuni degli eventi già in programma per la prossima settimana in città che possono essere facilmente fruiti anche da turisti provenienti da altri paesi: dalla serata celtica che fa parte del Varese Estense Festival al Black & Blue Festival, dalla serata di musica classica con protagonista le quattro stagioni di Vivaldi al mercato degli artigiani al sacro Monte. Per questi ultimi non è prevista una navetta dedicata, ma le indicazioni, in italiano e inglese, per raggiungere agevolmente i luoghi segnalati.

“INTERCETTARE IL TURISMO IN ARRIVO”

L’iniziativa ha lo scopo non solo di “gestire” i tanti accompagnatori del campionato, prevalentemente le famiglie dei ragazzi in gara, ma anche di cogliere l’occasione di promozione turistica data dall’evento: «Questo è un evento sportivo che diventa evento turistico – ha precisato infatti Perusin – A Varese a fine maggio siamo quasi al doppio delle presenze nel 2021 e ci stiamo avvicinando all’anno record che è stato il 2019. Nei giorni precedenti a questi l’occupazione delle camere è stata tra l’85 e il 90% e nei giorni delle gare saremo al 100%, con moltissimi stranieri ritornati nel nostro territorio: soprattutto famiglie ma anche molti over 50. In questo contesto si inseriscono i mondiali, e da qui è nata l’idea degli eventi collaterali, per mostrare un’ospitalità a 360 gradi».

Antonio Franzi per la Camera di Commercio conferma i numeri del turismo sul territorio: «Sta aumentando la permanenza media nei nostri alberghi: in particolare, ci stiamo avvicinando ai 3 pernottamenti in media in provincia di Varese, che era l’obiettivo di camera di Commercio quando nel 2016 ha promosso turismo sportivo facendo nascere la Varese Sport Commission».

I “VARESE TOURIST ANGELS” GIÀ PRONTI A MALPENSA

Dalla Varese Sport Commission nasce anche l’iniziativa dei Varese Tourist Angels, esperienza per studenti dei licei linguistici e degli istituti per il turismo che: «Nell’ambito della alternanza scuola lavoro – spiega Franzi – Assistono le squadre nazionali con uno stand di informazioni turistiche allestito a Malpensa».

«Il turismo sta diventando una realtà importante per tutta la provincia ed è giusto credere nel rilancio, perché non si tratta solo più di turismo di prossimità, come i campionati testimoniano – Spiega infatti il consigliere delegato al turismo Emanuela Quintiglio – La visita a santa Caterina è il connubio perfetto di sport, cultura e territorio e questi eventi sportivi permettono un’importantissima vetrina del territorio».