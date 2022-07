Sempre più caldo, niente pioggia e qualità dell’aria in peggioramento. Il punto sul meteo con il Centro geofisico di Varese

Avete visto qualche nuvola in cielo questa mattina e sperato in una pioggia rinfrescante? Non illudetevi e scordatevi pioggia e frescura: le previsioni meteo non promettono niente di tutto questo, almeno per il momento.

«La situazione per i prossimi giorni, almeno fino al weekend, non vedrà grandi cambiamenti – spiega Simone Scapin, meteorologo del Centro geofisico prealpino di Varese – Le nuvole che abbiamo visto questa mattina non porteranno pioggia e sono destinate a dissolversi nel corso della giornata. Almeno fino a venerdì ci sarà un progressivo innalzamento delle temperature, mentre nel weekend ci sarà probabilmente qualche grado in meno. In compenso, aumenterà l’umidità dell’aria e dunque potrebbe essere più forte la sensazione di afa e calore».

Anche con la qualità dell’aria non siamo messi benissimo: «In questo periodo il problema è l’inquinamento da ozono, il cosiddetto “smog fotochimico”. I dati su Varese al momento non sono altissimi – ieri alla Vidoletti si sono registrati circa 154 microgrammi per metro cubo – ma la situazione non è comunque ottimale e va monitorata costantemente».

Questa calda caldissima estate prosegue dunque con temperature che sono di circa 3 gradi sopra la media stagionale, con tutti i disagi che ne conseguono, ma a preoccupare di più è la siccità. Per ora non si prevede pioggia: «Ad oggi non abbiamo indicatori che segnalino precipitazioni nella zona prealpina almeno fino all’inizio di settimana prossima – conferma Scapin – Qualche piovasco potrebbe verificarsi sulle Alpi, ma troppo breve e non certo risolutivo per questa fase di siccità».

«Quello che preoccupa – spiega il meteorologo del Centro geofisico – non è tanto l’estate secca, ma la durata di questa fase di scarse precipitazioni, che prosegue dal mese di dicembre. Per dare un dato significativo, basti pensare che da dicembre a giugno sono caduti a Varese circa 322 mm di pioggia contro una media stagionale di 820 mm. Un dato che rispecchia la situazione di tutta la provincia. Siamo di fronte all’annata meno piovosa dal 1967 ad oggi».