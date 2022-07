Servizi di navetta: arrivare a Malpensa aeroporto da Torino con Flibco.com

Molti torinesi scelgono di viaggiare in aereo prendendo un volo al vicino aeroporto di Milano Malpensa.

D’altronde, si tratta di un importante hub internazionale, con tantissime destinazioni disponibili in Italia e all’estero e numerosi voli diretti molto richiesti come Milano-New York, Milano-Dubai e Milano Londra.

Per spostarsi dalla Città Metropolitana di Torino allo scalo di Malpensa esistono diverse soluzioni. Senza dubbio, però, una delle più efficienti è rappresentata dalla navetta. Più economico e confortevole rispetto all’automobile privata, il bus navetta è un servizio comodo, puntuale e moderno, soprattutto avvalendosi a una realtà di riferimento del settore come Flibco.com.

La società di mobilità aeroportuale, già presente in vari e importanti scali europei, da fine marzo propone un nuovo collegamento in Italia con navette da Torino e Malpensa aeroporto, soluzione conveniente e a basso costo per spostarsi in maniera confortevole usufruendo di tariffe economiche a prezzo fisso con tanti servizi inclusi.

Come funziona il servizio navetta di flibco.com da Torino a Milano Malpensa

L’aeroporto di Milano Malpensa dista circa 138 chilometri dalla Città Metropolitana di Torino, un tragitto che con un bus navetta può essere coperto rapidamente in circa 2 ore.

Ovviamente, è importante scegliere bene l’orario, per assicurarsi di arrivare in tempo presso lo scalo lombardo, tuttavia non bisogna nemmeno giungere troppo presto per evitare di sprecare tempo nell’attesa prima dell’imbarco.

Con Flibco.com è possibile arrivare sempre puntuali all’aeroporto di Milano Malpensa, grazie ad orari programmati per garantire la massima sincronizzazione con i principali voli proposti dallo scalo milanese. In questo modo non solo non si rischia di arrivare in ritardo, ma non si spreca tempo all’interno del terminal aspettando l’inizio delle procedure d’imbarco.

Molti viaggiatori prediligono anche la comodità del servizio bus navetta per evitare di arrivare stressati al terminal e affrontare mal disposti il viaggio. Ciò vale sia per chi deve affrontare un lungo volo intercontinentale, sia per chi deve prendere un volo a corto o medio raggio per raggiungere una destinazione in Italia o in un paese europeo.

Prenotando una navetta con flibco.com è possibile viaggiare con serenità e comodità, grazie a un servizio efficiente con tante soluzioni per il relax dei passeggeri. In particolare, è possibile trovare la connessione Wi-Fi a bordo per lavorare, ascoltare la musica o guardare un film in streaming durante il tragitto, avere a disposizione prese USB per caricare i propri device elettronici e una comoda toilette.

Come prenotare la navetta di flibco.com e dove prenderla

Al giorno d’oggi è possibile gestire i servizi di mobilità in modo 100% digitale, una soluzione molto apprezzata dai viaggiatori in quanto permette di risparmiare tempo e ridurre l’utilizzo della carta per una maggiore sostenibilità ambientale. Dalla prenotazione del volo a quella dell’hotel, ormai è possibile acquistare in anticipo tutti i servizi dal pc o direttamente dal proprio smartphone.

Anche il collegamento aeroportuale di flibco.com si può prenotare online in pochi istanti, basta scegliere la fermata di partenza a Torino e l’orario più adatto alle proprie esigenze. In questo modo il posto è sempre garantito, con la possibilità di avere inclusi nella tariffa un bagaglio da stiva e uno a mano.

Le navette di flibco.com offrono tre fermate a Torino, presso la Stazione Lingotto, la Stazione di Porta Susa e a Torino Stura in Corso Giulio Cesare, con partenze ogni 30 minuti e un funzionamento 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, domenica e festivi compresi. Inoltre, le navette offrono tanto spazio a bordo per le gambe e spazio extra per i bagagli voluminosi, per trasportare senza problemi anche tavole da surf, bauli o borsoni ingombranti.

Scegliere la navetta al posto dell’auto privata è anche una soluzione ecologica, in quanto si riducono le emissioni di CO2 per persona, diminuendo in questo modo la propria carbon footprint.

Per questo, i bus navetta Euro 6 di Flibco rappresentano oggi l’opzione più smart, green e comoda per i collegamenti aeroportuali, per acquistare il proprio biglietto con pochi click e godersi un viaggio senza stress fino all’aeroporto.