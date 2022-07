Sette giorni di festa patronale a Maddalena di Somma Lombardo

Una settimana di festa tra musica, street food, spiritualità e film sotto le stelle per il santo patrono dell’oratorio di Maddalena

L’oratorio di Maddalena, quartiere di Somma Lombardo, scalda i motori per la festa patronale, che cade venerdì 15 luglio (santa Maria Maddalena): in programma una settimana di festa tra musica, street food, spiritualità e film sotto le stelle.

Nel 2020 era stata scoperta la targa in ricordo di Viviana Del Tredici. Quest’anno la parrocchia saluta il diacono Claudio Soave che, dopo tantissimi anni, è andato a Golasecca lo scorso novembre per aiutare il parroco don Hervè Simeoni e come collaboratore all’oratorio San Luigi.

Il programma

Si parte giovedì 14 luglio con lo stand gastronomico (a partire dalle 19.30) e la serata Maddalena 4ever con musica degli anni Cinquanta a partire dalle 21. Venerdì 15 luglio ci sarà il rosario della Madonna Archiropita (ore 17.30), mentre dalle 19.30 aprirà lo stand gastronomico. Alle 21 è in programma la serata karaoke con Byllo.

Sabato 16 luglio, dopo l’apertura dello stand gastronomico (ore 19.30), alle 21 inizierà la serata dedicata alla musica country con i Chaltrones. Già fitto il programma di domenica 17 luglio: alle 10 la consueta santa messa, con il saluto al diacono Claudio Soave, e la benedizione delle automobili; l’apertura dello stand gastronomico sarà alle 12.30 e alle 19.30; alle 21 si esibirà la rock band Turno di notte.

Lunedì 18 luglio alle 20.30 ci sarà la santa messa al cimitero. Giovedì 21 luglio sarà la volta del cinema all’aperto: verrà proiettato Se mi vuoi bene, a partire dalle 21.

Infine, venerdì 22 luglio: alle 10 ci sarà la santa messa, mentre alle 20.30 la processione.