“Si accoltellano”, ambulanza e carabinieri nella notte a Cocquio Trevisago

Notte movimentata per forze dell’ordine e soccorso sanitario a Cocquio Trevisago dove attorno alle 4 sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Varese per una lite in strada. I militari sono stati chiamati per una lite finita nel sangue: si parlava di coltellate.

All’arrivo del Radiomobile dell’Arma i militari hanno trovato due persone che litigavano e che si erano prodotte più che altro escoriazioni, e ferite non del tutto compatibili con armi bianche anche improvvisate come cocci di bottiglia o frammenti metallici, difatti i carabinieri non hanno trovato armi sul posto. L’ambulanza della croce rossa italiana di Gavirate non ha ospedalizzato, mentre i due soggetti coinvolti nel litigio sono stati fermati per identificazione.

In questi casi le forze dell’ordine non operano l’azione penale d’ufficio, informando la Procura, ma è necessario che una delle due parti sporga denuncia, cosa che ad oggi non è avvenuta.

Non è la prima volta che i dintorni del centro commerciale che costeggia da un lato la stazione e dall’altro la strada statale 394 sono teatro di piccoli episodi notturni di micro criminalità (immagine di repertorio).