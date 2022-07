Si chiude positivamente la vertenza delle lavoratrici dei servizi educativi di Busto Arsizio

Si è chiusa con un accordo tra sindacati e amministrazione comunale la vertenza relativa alle lavoratrici dei servizi educativi del Comune di Busto Arsizio, abbandonate senza stipendio dalla cooperativa Eurotrend, fallita a giugno scorso.

Le 42 dipendenti che svolgono i servizi di pulizia e accompagnamento dei bambini delle scuole elementari e materne della città protestavano per ottenere gli stipendi dei mesi di aprile e maggio, oltre alla tredicesima. L’accordo è stato raggiunto oggi, mercoledì, a Palazzo Gilardoni tra l’assessore all’Istruzione Cinzia Cerana e i rappresentanti sindacali Lucia Giuffrida della Fisascat Cisl Varese-Como, Eugenio Busellato dei Cobas, Davide Farano della FP CGIL e le rappresentanze delle lavoratrici.

L’amministrazione garantirà l’erogazione dell’80% delle due mensilità mancanti entro fine luglio mentre ha già affidato alla nuova cooperativa (che ha assunto le lavoratrici lasciate a casa da Eurotrend) il servizio per il prossimo anno.

Soddisfazione è stata espressa da Lucia Giuffrida della Fisascat Cisl: «Si chiude positivamente una vertenza importante per queste donne lavoratrici che si trovavano in una situazione di difficoltà economica, nonostante non abbiano mai fatto mancare la loro presenza al lavoro, garantendo un servizio essenziale. Oggi, grazie anche alla disponibilità dell’assessore Cerana, si è compiuto un piccolo miracolo che dovrebbe essere d’esempio per tante altre situazioni simili. Grazie al dialogo e alla volontà di risolvere i problemi si è giunti ad un risultato che ha messo d’accordo tutti».