Si concludono le attività del centro estivo Collodi per 120 bambini delle scuole dell’Infanzia

Si concludono giovedì 28 luglio le attività del centro estivo Collodi, la cui gestione è stata affidata dall’Amministrazione comunale alla cooperativa Il Villaggio in città. Alle 16.00 i 120 bambini delle 7 scuole dell’infanzia statali che lo hanno frequentato parteciperanno alla festa finale, durante la quale terminerà anche l’avventura del piccolo soldato romano Romoletto, protagonista delle settimane del centro.

Come sempre, le giornate sono state organizzate secondo un filo conduttore: quest’anno è stato scelto il tema “Se vuoi la pace prepara la Pace”. “Romoletto – racconta la coordinatrice Enza Schillaci – è spuntato in mezzo ai ghiaccioli portati da Renato il Re del Gelato venerdì 7 luglio. Erano i tempi dell’impero quando, Romoletto, in ricognizione oltre il Vallo Adriano, si inoltrava fin quasi al Polo Nord e lì rimaneva ghiacciato. Con l’innalzamento delle temperature, il pezzo di ghiaccio in cui è rimasto bloccato ha iniziato a vagare tra continenti finché si è ritrovato ghiacciolo tra i ghiaccioli. Ospite dei bambini del Collodi, che, con il loro calore, hanno restituito Romoletto al presente, il soldato ha imparato come è andato avanti il mondo e insegnato cose antiche.

Ha continuato a ripetere “a guera non la vojo più fa!”, perchè vuole seguire la sua vocazione vera che non è “a guera”, bensì la poesa, e ha chiesto di poter trovare qualche lontanissimo discendente che vive a Roma, sua città natia. I bambini hanno suggerito di contattare il Sindaco e gli hanno spedito una lettera per chiedere una mano….”.

La coordinatrice svela che recandosi davvero a imbucarla nella cassetta delle lettere più vicina al centro, i bambini hanno incontrato il postino che ha confermato che la lettera sarebbe arrivata al sindaco. E così è stato: il 20 luglio, vestito di tutto punto dai bambini con i colori biancoblù, Romoletto ha incontrato in comune il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore all’Educazione Daniela Cerana. Entrambi gli hanno assicurato la massima collaborazione da parte dell’Ufficio Anagrafe per ritrovare i parenti a Roma. Ed è proprio durante la festa finale, a cui parteciperà anche l’assessore, che si saprà come è andata a finire e se Romoletto sarà riuscito a trovare qualche suo propropropronipote.

“Di sicuro ciò che sappiamo è che sin dal primo giorno Romoletto è riuscito a strappare tanti sorrisi ai bambini e alle bambine e a diffondere parole gentili, parole di scambio, di incontro, parole che diffondono pace, e che ci auguriamo preparino la pace “ conclude Schillaci, che ricorda che Romoletto è andato con i bambini anche in piscina e in esplorazione al parco Rimembranze.