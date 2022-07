Si infossa in moto, soccorso in elicottero dopo un volo di 30 metri a Caronno Varesino

Cosa abbia provocato la caduta è ancora al vaglio della polizia locale ma il volo del giovane motociclista coinvolto è stato drammatico e le conseguenze potevano essere gravissime.

È accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio, lungo la provinciale tra Carnago e Caronno Varesino quando un motociclista poco meno che trentenne, probabilmente a causa di una incomprensione con la manovra di un’altra auto, ha perso il controllo della sua moto da strada.

Il centauro, dopo aver sbandato, è finito a gran velocità in un fosso fuori strada (come si vede nella foto in basso) fino a quando il mezzo non si è bloccato proiettandolo in avanti in un volo di una trentina di metri. Le sue condizioni sono apparse serie ed è stato soccorso e trasporto in ospedale in elisoccorso ma, dalle primissime valutazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

La moto è andata completamente distrutta nell’impatto e l’impressione dei soccorritori è che, vista la dinamica dell’incidente, le conseguenze potevano essere da subito gravissime per la persona coinvolta.