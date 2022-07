Si è spento Emilio Corbetta, medico e amministratore con la salute dei cittadini nel cuore

Si è spento Emilio Corbetta, medico e amministratore comunale a Varese: è stato consigliere comunale fino alla nuova amministrazione Galimberti, nel 2021, quando ha scelto di non ricandidarsi «Per l’età – disse a Varesenews – Anche se mi rincresce veramente tanto. Amo troppo la mia Varese e mi piacerebbe poter lavorare stando anche in ombra, ma andare avanti».

Tra i primi a manifestare il cordoglio, c’è proprio il sindaco di Varese, con cui ha condiviso, in maggioranza, una legislatura: «A nome di tutta l’amministrazione esprimo il cordoglio per la scomparsa del dottor Emilio Corbetta, punto di riferimento per la sanità di Varese, il cui senso civico e morale ha fatto sì che mettesse sempre la salute dei cittadini al primo posto del suo impegno, sia come medico sia come amministratore nel Consiglio comunale cittadino – ha commentato Davide Galimberti. Il suo pensiero ha dato un contributo importante e una visione innovativa all’interno del dibattito sulla sanità, anche nei difficili mesi della pandemia: un apporto significativo su un tema, quello della salute, mai come in questi anni di forte attualità».