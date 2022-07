Sicurezza sui treni, il sindaco di Vedano Olona plaude all’iniziativa della prefettura

Grande soddisfazione anche del sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio per l’incontro in Prefettura di venerdì 22 luglio organizzato sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e sul trasporto pubblico locale. Oltre a complimentarsi con il Signor Prefetto Salvatore Pasquariello per il proficuo incontro che porterà a breve alla sottoscrizione di un protocollo di intesa sulla base di quello del 2021 della Provincia di Lecco, il sindaco di Vedano Olona ha particolarmente apprezzato di aver portato, sul tavolo con i principali attori del trasporto ferroviario e pubblico locale operanti nella provincia tutti gli spunti di miglioramento previsti nella mozione approvata all’unanimità anche dal Consiglio comunale di Vedano.

La mozione, presentata dai consiglieri Maletta, Calò e Caserta e votata all’unanimità, è stata presentata a seguito dei deplorevoli eventi della serata del 3 dicembre 2021 quando due giovani donne vennero aggredite su un treno locale nei pressi di Vedano e nella stazione di Venegono Inferiore. Un brutto episodio che colpì l’opinione pubblica e che portò tanti amministratori Civici e Democratici a organizzare una manifestazione di solidarietà e sensibilizzazione a un mese di distanza: proprio durante questo viaggio venne ultimata e condivisa nonché poi presentata in diversi consigli comunali della provincia. Uno dei punti era appunto il rinnovo della convenzione tra Trenord e le Forze dell’Ordine.

Durante l’incontro in Prefettura, dove sono state date ampie rassicurazioni sull’implementazione della sicurezza sui treni e nelle stazioni grazie anche alle nuove tecnologie e in particolare della videosorveglianza, il sindaco Citterio insieme ad altri amministratori locali ha dato disponibilità a partecipare al tavolo di lavoro che metterà a punto il protocollo d’intesa con Regione Lombardia e Forze dell’Ordine. Il piatto forte saranno specifici e, ci si augura, consistenti finanziamenti regionali per gli straordinari delle Polizie Locali le quali potranno garantire maggiore sicurezza nei pressi delle stazioni ferroviarie soprattutto nelle piccole stazioni non presidiate come quella di Vedano Olona e molte altre sulla tratta Laveno Saronno.

Oltre a questo la bozza di protocollo prevede il coinvolgimento di associazioni e volontariato locale nell’utilizzo di locali ferroviari non più utilizzati per la loro rivitalizzazione. Su questo tavolo di lavoro ristretto potranno venire sviluppati in dettaglio anche gli altri punti della mozione come ad esempio: 1. incrementare e potenziare la videosorveglianza sui treni e nelle stazioni 2. procedere a un aggiornamento allo stato dell’arte delle videocamere presenti e dei server installati al fine di ottenere immagini nitide e prove inconfutabili 3. disporre di un sistema di manutenzione predittivo per assicurare la piena funzionalità degli impianti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 4. procedere con l’integrazione della videosorveglianza secondo il protocollo delle Forze dell’Ordine affinché i sistemi siano intellegibili da parte di tutti gli attori della sicurezza e Forza Pubblica 5. disporre il presidio con personale di Trenord in tutte le stazioni, anche quelle più piccole (ad es. a rotazione) 6. procedere con azioni di contrasto al degrado delle strutture intervenendo tempestivamente in caso di danneggiamenti e vandalismi 7. Prevedere in testa a tutti i convogli le carrozze Safe & Quiet introdotte anni fa invitando ad utilizzarle soprattutto sui convogli meno frequentati come peraltro raccomandato anche dalle FF.O. 8. Rendere permanente un presidio di Vigilanza Trenord a bordo dei treni e nelle stazioni 9. Limitare l’accesso in banchina, ove possibile, ai soli possessori del biglietto 10. Favorire il coinvolgimento dei comuni e del volontariato nella gestione delle stazioni non presidiate 11. Promuovere una cultura delle segnalazioni alle FF.O. sulla base dell’esperienza dei gruppi di Controllo di Vicinato 12. Aumentare il numero di dispositivi Help Point nelle stazioni e sui treni 13. Migliorare l’illuminazione nelle stazioni e relative pertinenze evitando zone buie nonché realizzando percorsi sicuri, illuminati e protetti per raggiungere i parcheggi.