Sicurezza sui treni, venerdì l’assessore De Corato al vertice in prefettura a Varese

Lo stupro di dicembre, le aggressioni, il senso di insicurezza di molti viaggiatori al rientro serale in vagoni semi deserti, i fenomeni di migrazione legata alle tossicodipendenze. Sono molti i temi che hanno spinto l’assessore alla sicurezza di regione Lombardia Riccardo De Corato nella giornata di venerdì a presenziare al vertice in prefettura a Varese che ha come tema proprio la sicurezza dei trasporti ferroviari, e del trasporto pubblico in senso lato.

Del resto – fanno sapere dai piani alti di Villa Recalcati, “nel corso delle 5 riunioni itineranti del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, una delle principali preoccupazioni riferite dai sindaci in materia di sicurezza è stata proprio quella dei reati commessi a bordo dei treni e degli autobus e nelle stazioni di riferimento o in loro prossimità“ e “analoghe preoccupazioni sono state rappresentate dal Direttore dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, dai gestori delle autolinee e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in due incontri, tenutisi presso questa sede segnatamente allo scopo di evidenziare le sempre più frequenti violenze subite dagli autisti di autobus da parte di alcuni passeggeri, consistenti in aggressioni, attacchi fisici e minacce di ogni genere“.

Questo quadro che si arricchisce con “le associazioni dei passeggeri e gli organi di informazione hanno segnalato problemi afferenti alla sicurezza urbana, in particolare sui treni e nelle aree limitrofe alle stazioni, soprattutto nelle ore serali“.

Alla luce di queste problematiche il prefetto ha ritenuto di coinvolgere le Polizie locali non solo per integrare le attività con un servizio da potersi svolgere come deterrente di comportamenti illeciti nei pressi delle stazioni ferroviarie, ma anche per garantire efficaci controlli a bordo degli autobus di linea.

Nella riunione di venerdì verrà discusso lo schema di un Protocollo d’intesa, che sarà sottoscritto tra la Prefettura, le società di trasporto e i Comuni della Provincia interessati.

Nel corso della riunione, inoltre, si discuterà dei seguenti temi: videosorveglianza sui treni, sugli autobus e nelle stazioni; stato dell’arte delle videocamere presenti e dei server installati; sistema di manutenzione predittivo per assicurare la piena funzionalità degli impianti; integrazione della videosorveglianza secondo il protocollo delle Forze dell’Ordine affinché i sistemi siano intellegibili da parte di tutti gli attori della sicurezza; presidio con personale di Trenord in tutte le stazioni ferroviarie, anche quelle più piccole; azioni di contrasto al degrado delle strutture intervenendo tempestivamente in caso di danneggiamenti e vandalismi; carrozze Safe & Quiet in testa ai treni, assicurando che siano utilizzate soprattutto su quelli meno frequentati; presidio di vigilanza Trenord a bordo dei treni e nelle stazioni; accesso alle banchine, ove possibile, ai soli possessori del biglietto; coinvolgimento dei Comuni e delle Associazioni di volontariato nella presenza presso le stazioni ferroviarie non presidiate e talora incustodite; cultura delle segnalazioni alle Forze dell’Ordine sulla base dell’esperienza dei gruppi di Controllo del Vicinato; dispositivi Help Point nelle stazioni e sui treni; illuminazione nelle stazioni e relative pertinenze evitando zone buie nonché realizzando percorsi sicuri, illuminati e protetti per raggiungere i parcheggi.