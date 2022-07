Simon Clarke, l’australiano di Cantello vince sul pavé al Tour de France

Non è varesino di nascita ma lo è per adozione e matrimonio il vincitore di una delle tappe più attese del Tour de France 2022, quella sul pavé disegnata come se fosse una sorta di Parigi-Roubaix. Simon Clarke, 35 anni di Melbourne, ha ottenuto la vittoria più importante della carriera ad Aremberg trionfando nella quinta frazione della Grande Boucle.

L’esperto corridore della Israel-Premier Tech si è imposto al termine di una gara emozionante, superando in volata l’olandese Taco Van Der Hoorn e, a pochi metri, il norvegese Edvald Boasson-Hagen. I tre, insieme a Powless e Cort Nielsen hanno animato una lunga fuga giunta sino al traguardo nonostante alle loro spalle si siano mossi i big.

Tadej Pogacar in particolare ha messo alla frusta i rivali per il podio di Parigi con un attacco che ha fatto male soprattutto al connazionale Primoz Roglic e ai suoi compagni della Jumbo-Visma anche se alla fine Wout Van Aert ha mantenuto la maglia gialla. Bravi Luca Mozzato e Alberto Dainese, 10° e 11°, migliori italiani.

Clarke fa parte del folto gruppo di australiani trapiantati nel Varesotto per correre (il più noto è stato l’ex campione del mondo e maglia gialla Cadel Evans). Ha vissuto per un periodo a Gazzada Schianno e quindi si è trasferito a Cantello dopo il matrimonio con la sua Mara. In assenza di varesotti doc al Tour, in tanti da queste parti fanno il tifo per lui. E oggi sono stati ampiamente ripagati.