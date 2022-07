Il sindaco di Brunello: “Gabri chiude la scuola di Sant’Alessandro senza averci mai consultato”

Il sindaco di Brunello Andrea Dall’Osto replica alle dichiarazioni fatte nei giorni scorsi da Giuseppe Gabri, il primo cittadino di Castronno che ha annunciato la chiusura della scuola di Sant’Alessandro.

Gli alunni dei paesi limitrofi che frequentano la “Marconi”, la scuola di Sant’Alessandro, dovranno andare alla “Pascoli”, l’altra primaria di Castronno, oppure in qualche altra scuola tra quelle dei comuni accanto. Gabri ha dichiarato che la convenzione non è mai partita perché l’amministrazione comunale di Brunello non ha mai fatto proposte, né in passato né oggi. Questa la risposta di Dall’Osto.

“Con riferimento all’intervista rilasciata dal sindaco di Castronno in merito alla chiusura della scuola di Sant’Alessandro, l’amministrazione di Brunello ha letto con estremo stupore le dichiarazioni circa l’assenza di dialogo sull’ipotesi di elaborare in passato una convenzione per i residenti di Brunello che frequentano la scuola.

Sin dal 2020 si è cercato di avviare un confronto con l’amministrazione di Castronno, invitando l’assessore competente a discutere delle tematiche inerenti la scuola di Sant’Alessandro, senza tuttavia ricevere alcun tipo di riscontro, neppure telefonico.

Dispiace quindi leggere che, solamente ora all’atto della chiusura, il sindaco Gabri manifesti disponibilità alla discussione del tema, peraltro con una inopportuna polemica a mezzo stampa.

Difatti, si ritiene opportuno evidenziare che il Comune di Brunello ha appreso della volontà di chiudere la scuola di Sant’Alessandro dai quotidiani locali, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione – formale o informale – dall’amministrazione di Castronno.

Ancor più dispiacere suscita il fatto che la richiesta di confronto venga avanzata a cose fatte, quando – da quanto emerge dalle dichiarazioni del sindaco – la decisione è già stata assunta formalmente dalla Giunta.

Piuttosto che iniziare ora un’inutile e sterile polemica – peraltro su un tema delicato come il diritto allo studio dei bambini – sarebbe forse stato più opportuno avviare per tempo una discussione con l’amministrazione di Brunello, al fine di studiare insieme possibili soluzioni, anche eventualmente con la compartecipazione del Comune a una parte delle spese.

Da parte nostra, garantiremo ovviamente, come sempre, il dovuto sostegno ai residenti, continuando a mettere a disposizione lo scuolabus anche verso la nuova scuola dove saranno trasferiti gli alunni”.