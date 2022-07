Il sindaco di Varese: “Non mi candido. E spero non lo facciano nemmeno a Busto e a Gallarate”

“Non mi candiderò. E spero che non lo facciano nemmeno i sindaci di Busto e Gallarate, perché coi fondi PNRR abbiamo molto da lavorare per le nostre città “: cosi ha detto il sindaco di Varese Galimberti in apertura di seduta del consiglio comunale.

Si chiude cosi, per il primo cittadino di Varese, la questione delle candidature alle politiche, i cui rumors avevano coinvolto anche il suo nome. Chiamando in causa però anche i suoi colleghi di Busto Emanuele Antonelli e di Gallarate Andrea Cassani.

Il messaggio è arrivato proprio all’inizio della seduta fiume che si terrà in due giornate, il 26 e il 27 luglio, con 12 punti all’ordine del giorno.

L’INTERVENTO DI DAVIDE GALIMBERTI

Nelle scorse ore ho letto di un mio possibile coinvolgimento a livello nazionale in vista dell’elezione del prossimo Parlamento. Come ho sempre sostenuto in questi anni, la mia priorità era, è e sempre sarà #Varese e i varesini. Per questo continuerò a lavorare per Varese, da Sindaco di Varese.

Soprattutto in un momento storico come questo, sento forte la responsabilità che i cittadini mi hanno affidato in questi anni: la pandemia, la crisi energetica, la crisi economica e l’inflazione, i tanti piccoli e grandi progetti avviati e che stiamo portando avanti rappresentano, per me, l’unica e principale sfida.

Di tutti questi temi voglio occuparmi da Sindaco di Varese, stando al fianco dei cittadini di Varese. Il mio obiettivo da Sindaco è sempre stato quello di cambiare la città e rimetterla in moto. Ma oggi, di fronte ai grandi problemi che stiamo tutti affrontando, in tutto il mondo, c’è da impegnarsi molto di più e intendo farlo dalla mia città e per la mia città.

In questo momento non c’è nessuna altra sfida che voglio portare avanti se non quella nell’interesse dei cittadini di Varese e intendo farlo stando al fianco e insieme ai varesini. E spero che lo facciano anche i miei colleghi di Busto e Gallarate,