Skillmatch Award: Insubria, Liuc e Supsi del premiano le aziende che sanno formare

Per incentivare un comportamento virtuoso a favore dell’apprendimento e della formazione professionale nel territorio dell’Insubria, è stato istituito il Premio “Skillmatch Award”.

Il riconoscimento, nato nell’ambito del progetto di ricerca-azione Skillmatch Insubria, ha lo scopo di premiare le aziende particolarmente sensibili al tema della formazione, le cosiddette “learning friendly company”, che si distinguano in almeno due di tre delle categorie evidenziate.

La prima riguarda la politica di formazione del personale: qui il premio sarà assegnato all’azienda che avrà messo in campo una politica formativa sostenibile nel tempo e che sia particolarmente attenta ai fabbisogni dei lavoratori, in tutte le articolazioni. La seconda categoria è quella della Formazione Innovativa, dove sarà premiata l’azienda che, in risposta a particolari esigenze formative, ha attuato interventi innovativi per quanto concerne metodi, strumenti utilizzati, persone coinvolte. La terza infine è quella della partnership con sistema educativo, altre imprese, associazioni e istituzioni: in questa categoria sarà premiata l’azienda che, per raggiungere determinati obiettivi formativi al suo interno e a beneficio della comunità in cui è inserita, avrà dimostrato capacità di fare rete con altri attori del campo della formazione.

Per candidarsi è sufficiente compilare un modulo di adesione, disponibile a questo link entro e non oltre il 5 settembre. Il regolamento è consultabile sul sito della LIUC – Università Cattaneo, su quello dell’Università degli Studi dell’Insubria e sul sito della Supsi, Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana. La Giuria, costituita da esponenti del panorama economico-finanziario, accademico e istituzionale italiano e svizzero, selezionerà le candidature, proclamando il vincitore del 1° Premio “Skillmatch Award 2022”, al quale sarà consegnata una targa di riconoscimento nel corso di una cerimonia di premiazione.

PER INFO:

Per le aziende con sede operativa nelle province Italiane di Como, Lecco, Novara, Varese e del Verbano Cusio Ossola:

Segreteria Organizzativa

Giovanna Afeltra: t. + 39 0331572269, skillmatch@liuc.it;

Per le aziende con sede operativa nel Cantone Ticino

Ornella Larenza, Telefono: t. +41 (0)58 666 6729 – skillmatchaward@supsi.ch