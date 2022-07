Il sogno di Najla Aqdeir a Busto Arsizio Sport, gareggiare con l’azzurro addosso

Questa sera sul palco di Busto Arsizio Sport in piazza Santa Maria ci sarà Najla Aqdeir, nata in Libia 27 anni fa da papà libico e mamma marocchina. Nel 2005 si trasferisce in Italia con i suoi e qui scopre la passione per l’atletica. Najla è una mezzofondista che ha un sogno nel cassetto, quello di gareggiare con i colori della nazionale italiana.

La sua storia è particolare: a 15 anni ha evitato per un soffio un matrimonio combinato nel suo Paese dove la madre l’aveva portata con la scusa di una vacanza. I canoni culturali della famiglia le creano molti problemi fino a portarla ad un tentativo di suicidio dal quale riesce a riprendersi. Oggi sogna la cittadinanza italiana e la canotta azzurra, proprio mentre in Parlamento si è tornati a discutere di cittadinanza italiana tramite lo Ius Scholae.

L’appuntamento con lei e le sue intervistatrici (Vanessa Giani e Giuditta Lualdi) è alle 21 in piazza Santa Maria.