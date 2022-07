A Somma Lombardo la comunità di Maddalena ha salutato il diacono Claudio Soave

(foto di Alessio Luisetto) – Ieri, domenica 17 luglio, in occasione dei festeggiamenti per la festa patronale, la comunità parrocchiale di Maddalena di Somma Lombardo ha salutato e ringraziato il diacono Claudio Soave che dopo circa 25 anni di servizio dallo scorso novembre presta servizio nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Golasecca.

A presiedere la celebrazione è stato il vicario parrocchiale della Comunità pastorale Maria Madre presso la Croce don Alfonso Crespi. Tantissime le persone che hanno partecipato alla celebrazione per ringraziare Claudio Soave. Tra loro anche il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, e la Confraternita del Santissimo Sacramento di Somma Lombardo e di Maddalena.

Claudio Soave ha iniziato il suo servizio a Maddalena sul finire degli anni ’90 come catechista, collaboratore dell’oratorio insieme alla moglie Viviana Del Tredici, mancata nel 2020. Nel 2005 è stato ordinato diacono dall’allora arcivescovo cardinale Dionigi Tettamanzi. Un lunghissimo cammino che lascerà nel cuore dei fedeli della piccola comunità di Maddalena ricordi indelebili.

Lo scorso anno il rettore dei diaconi e l’arcivescovo Mario Delpini hanno chiesto a Claudio la disponibilità a trasferirsi a Golasecca per aiutare il parroco don Hervè Simeoni. «Ho detto subito sì, perché, nella vita a volte bisogna cambiare», ha spiegato Claudio Soave.

Grande la commozione del sindaco nel ringraziare Claudio per il lavoro svolto insieme alla sua famiglia: la moglie Viviana infatti si prendeva cura dell’Oratorio e la figlia Chiara è sempre stata presente nei Grest estivi.

Al termine della celebrazione è stata donata al diacono una bella icona raffigurante la Sacra Famiglia. La cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte del vice decano don Fabrizio Crotta della prima chiesa parrocchiale di Maddalena, costruita nel 1400 circa dai Visconti. Ora la ex chiesa parrocchiale è stata adibita a santuario museo grazie a tutti coloro che per tre sere a settimana si sono trovati per pulire e riordinare questa chiesa storica.

Quest’anno, tra l’altro, ricorre il 500° anniversario della prima messa celebrata nella chiesa viscontea. L’ultima volta che venne utilizzata fu nel 1999, quando da lì partì la processione con il cardinale Carlo Maria Martini fino alla nuova chiesa in occasione della consacrazione dell’attuale chiesa parrocchiale.

I festeggiamenti in onore della patrona proseguiranno questa sera con la celebrazione eucaristica in ricordo dei defunti, mentre giovedì 21 luglio all’oratorio ci sarà “Cinema sotto le stelle” in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e infine venerdì 22 luglio, festa di Santa Maria Maddalena, ci sarà la messa alle 10 e alla sera la processione per le vie del paese.

