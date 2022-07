Sp 69 chiusa al traffico tra Laveno e Cerro fino alle 20

In occasione della riapertura del parco delle Torrazze è stato chiuso il tratto di sp 69 tra Laveno Mombello e Cerro. In tanti ne hanno approfittato per prendere la propria due ruote e raggiungere il parco, riaperto dopo 30 anni, senza auto. La chiusura del tratto è in vigore dalle 8 alle 20 di oggi, domenica 17 luglio.

Dopo la sperimentazione dello scorso anno, l’amministrazione comunale ha deciso di riproporre a cittadini e turisti la possibilità di percorrere i 3 km circa di strada provinciale a piedi o in bicicletta, raggiungendo la spiaggia dal centro del paese e viceversa.

Le prossime chiusure della Sp69 il 7 agosto, 28 agosto, 18 settembre, 9 ottobre. La viabilità sarà modificata e segnalata dai cartelli, avverrà dal mattino presto e fino a sera e gli ingressi saranno presidiati all’ingresso e all’uscita.