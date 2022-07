Spaccate nel weekend di Pasqua in centro a Legnano, l’autore patteggia due anni: verrà espulso

Nel weekend di Pasqua aveva seminato il terrore tra i commercianti del centro di Legnano mandando in frantumi sette vetrine con tanto di furti nei negozi vittime della spaccata. Era stato poi fermato qualche giorno dopo dalla Polizia di Stato di Legnano proprio per uno di questi episodi appena uscito dal Tribunale di Milano, dove era stato processato per direttissima per altri reati commessi all’ombra del Duomo.

Ora per il 21enne, uno straniero irregolare in Italia con svariati alias e più di un precedente sul quale da subito si erano concentrate le indagini anche per le altre spaccate, si profila un biglietto di sola andata per lasciare l’Italia: il giovane, che si è assunto la responsabilità di tutti e i furti e i danneggiamenti, nella mattinata di oggi, mercoledì 13 luglio, ha infatti patteggiato davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare Piera Bossi del Tribunale di Busto Arsizio una pena di due anni di carcere che sarà sostituita con l’espulsione.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Nadia Calcaterra, avevano preso le mosse proprio da uno dei furti che avevano segnato il weekend di Pasqua: durante i rilievi, infatti, gli agenti della Polizia di Stato avevano trovato tracce di materiale ematico su un sasso utilizzato per distruggere la vetrina, elemento fondamentale ai fini dell’identificazione. Dal confronto con la Polizia Locale di corso Magenta, poi, era emerso che nell’arco di un breve lasso di tempo erano stati ben sette i negozi danneggiati, ai danni dei quali si erano verificati anche piccoli furti. Il 21enne era quindi stato fermato come indiziato di delitto anche grazie all’analisi delle immagini riprese dalla videosorveglianza, ed erano poi stati ricondotti a lui anche gli altri episodi.